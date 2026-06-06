FC Nantes Mercato : on sait quand Lopes va signer son contrat avec Angers

En fin de contrat avec le FC Nantes, Anthony Lopes va poursuivre sa carrière en Ligue 1 sous les couleurs d’Angers SCO. Le gardien portugais de 35 ans est attendu pour signer dans les prochains jours.

Le feuilleton Anthony Lopes touche à sa fin. Arrivé en fin de contrat avec le FC Nantes, le gardien portugais de 35 ans va bien rebondir du côté d’Angers SCO. Selon les informations confirmées par le président du club angevin Saïd Chabane sur RMC, l’accord est imminent et la signature pourrait intervenir « lundi ou mardi prochain si tout va bien ».

Le dirigeant du SCO a confirmé que le club avait hésité entre plusieurs profils, avant de valider celui de l’ancien portier du FC Nantes. Une arrivée jugée stratégique pour renforcer un poste clé et encadrer un effectif jeune. « On a besoin de quelqu’un comme lui pour apporter de la niaque dans le vestiaire », a expliqué le président angevin, soulignant également l’importance de son expérience au haut niveau.

Lopes va signer pour deux saisons

Après une saison marquée par la descente en Ligue 2 avec Nantes, Lopes arrive libre et devrait s’engager pour deux saisons, avec une option supplémentaire. Il viendrait succéder à Hervé Koffi, retourné à Lens à l’issue de son prêt sans option d’achat.

Du côté du FC Nantes, ce départ marque la fin d’un cycle pour un gardien expérimenté, longtemps cadre dans les cages de Ligue 1. À 35 ans, Anthony Lopes s’apprête ainsi à découvrir un nouveau projet, toujours dans l’élite, avec l’ambition de jouer un rôle majeur dans le vestiaire angevin.