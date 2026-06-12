PSG Mercato : Luis Campos a sorti l’artillerie lourde pour Maghnes Akliouche !

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Le PSG accélère sur le dossier Maghnes Akliouche, et Luis Campos a récemment rencontré l’entourage du milieu offensif de l’AS Monaco, toujours désireux de quitter le club cet été.

Le PSG continue de travailler en coulisses sur le mercato estival. Parmi les profils suivis de longue date figure celui de Maghnes Akliouche, milieu offensif de l’AS Monaco.

D’après une information révélée par Media Foot, un nouveau rendez-vous a eu lieu la semaine dernière entre Luis Campos et le clan du joueur. Une réunion jugée importante, qui s’inscrit dans la continuité des discussions déjà engagées depuis plusieurs mois autour du joueur formé à Monaco.

Akliouche séduit par le projet parisien

Toujours selon ces éléments, le joueur de 24 ans, sous contrat avec Monaco, envisagerait sérieusement un départ cet été. Le PSG figure parmi les destinations qui l’attirent le plus, dans l’optique de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Actuellement concentré sur ses échéances internationales, notamment la Coupe du monde 2026, Akliouche se projette néanmoins vers un transfert post-compétition.

Luis Campos rassure le clan du joueur

Le directeur sportif parisien aurait profité de ce contact pour rassurer l’entourage du joueur sur les intentions du club de la capitale. Le PSG, pour l’instant, n’a pas encore formulé d’offre officielle à l’AS Monaco, attendant notamment d’éclaircir son propre mercato sortant.

Cette prudence n’empêche pas le club parisien de rester très actif sur le dossier, qu’il suit depuis plus d’un an.

Monaco ouvert à un départ

Côté monégasque, la position est claire : le club ne s’opposerait pas à un départ en cas d’offre jugée satisfaisante. Akliouche disposerait ainsi d’un bon de sortie pour l’été, ce qui ouvre la porte à une négociation avec plusieurs clubs européens.

Un dossier à suivre de près

Entre l’intérêt persistant du PSG, la volonté du joueur de changer d’air et l’ouverture de Monaco, le dossier Akliouche pourrait rapidement s’accélérer dans les semaines à venir.

Un transfert vers Paris reste une option crédible, mais encore loin d’être actée.