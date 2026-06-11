PSG Mercato : Paris reçoit une information de taille pour ce transfert à 80 M€

Annoncé parmi les priorités du PSG pour renforcer son secteur offensif, Maghnes Akliouche a levé le voile sur son calendrier.

Le dossier Maghnes Akliouche continue d’agiter le mercato parisien. Déjà ciblé par le PSG, le milieu offensif de l’AS Monaco figure toujours parmi les profils suivis de près par la direction parisienne. Mais pour le moment, le principal intéressé a décidé de mettre les discussions en pause.

Actuellement mobilisé avec l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026, Maghnes Akliouche refuse de se laisser distraire par les spéculations autour de son avenir. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs monégasques et désormais installé dans le groupe des Bleus, le joueur de 24 ans veut concentrer toute son attention sur la compétition internationale.

Akliouche reporte toute décision après le Mondial

Interrogé par la presse italienne, le Monégasque a été très clair concernant son avenir. Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, aucune décision ne sera prise dans l’immédiat. Le joueur l’a lui-même annoncé : « Je déciderai de mon avenir après la Coupe du Monde ».

Une déclaration qui fixe désormais le calendrier du dossier pour les dirigeants parisiens. Si le PSG souhaite toujours attirer l’international français, il devra patienter jusqu’à la fin du tournoi avant d’espérer avancer concrètement dans les négociations. Pour rappel, il faudra entre 70 et 80 millions d’euros pour convaincre l’ASM de lâcher son joyau.

Le PSG n’est pas seul sur le dossier

Le club de la capitale devra toutefois faire face à une concurrence importante. Akliouche a d’ailleurs reconnu entretenir une relation privilégiée avec Khéphren Thuram, aujourd’hui à Turin, qui lui aurait déjà glissé l’idée de le rejoindre dans le Piémont.

Cette concurrence ne change toutefois pas la position du principal concerné. Pour l’heure, toutes les discussions sont repoussées à plus tard. Le joueur formé à Monaco souhaite d’abord réussir sa première Coupe du monde avant de se pencher sur son avenir en club.

Un feuilleton qui pourrait animer tout l’été

Considéré comme l’un des talents français les plus prometteurs de sa génération, Akliouche dispose d’une belle cote sur le marché européen. Sa participation au Mondial pourrait encore faire grimper sa valeur et intensifier la bataille entre ses prétendants.

Le PSG connaît désormais la position du joueur : aucune décision ne sera prise avant la fin de la Coupe du monde. Une date qui pourrait marquer le véritable lancement de l’un des feuilletons majeurs du mercato estival.