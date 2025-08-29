Auréolé d’une première convocation avec les Bleus, Maghnes Akliouche laisse planer le doute sur son avenir à l’AS Monaco alors que le PSG rôde en embuscade…

À 21 ans, Maghnes Akliouche a conquis la Ligue 1 et vient de rejoindre l’équipe de France A sous la houlette de Didier Deschamps. Sa valeur a bondi de 300 000 euros en 2021 à 45 millions cet été. Déjà décisif lors de ses deux premières titularisations de la saison, il incarne la nouvelle génération qui attise les convoitises, jusqu’à Paris, où le PSG surveille étroitement l’évolution de la situation.

À trois jours de la fermeture du marché, malgré un été riche en rumeurs, Akliouche est toujours à l’ASM mais sur RMC, hier soir, il a laissé planer le doute sur son avenir.

Tendrait-il la main au PSG ?

Interrogé sur son futur, Akliouche a entretenu le suspense : “Pour être honnête, tout peut se passer dans le football… Je me sens bien ici. J’ai pu être sélectionné avec l’équipe de France A grâce à l’AS Monaco. On verra ce qu’il se passe mais je me sens bien ici.” Un discours qui n’écarte aucune perspective, y compris celle d’une arrivée dans un grand club français, alors que le PSG rôde dans l’ombre et multiplie les signaux.