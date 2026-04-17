FC Barcelone Mercato : l’AS Monaco veut faire coup double au Barça !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’AS Monaco pourrait bien animer le prochain mercato en se servant du côté du FC Barcelone. Déjà engagé dans des discussions autour de l’avenir de Ansu Fati, le club de la Principauté suivrait désormais de très près Roony Bardghji.

Selon SPORT, le jeune ailier suédois, arrivé récemment en Catalogne, serait frustré par son temps de jeu et souhaiterait être prêté la saison prochaine. Une opportunité que Monaco aimerait clairement saisir pour renforcer encore son secteur offensif.

Bardghji veut jouer davantage au FC Barcelone

Recruté pour environ 2,5 millions d’euros en provenance du FC Copenhagen, Roony Bardghji avait signé quatre ans au Barça avec l’espoir de rapidement intégrer la rotation de l’équipe première.

Mais la concurrence est féroce chez les Blaugranas. Entre Lamine Yamal, Fermín López, Dani Olmo, Ferran Torres ou encore Marcus Rashford, les places sont chères.

Malgré tout, Hansi Flick lui a accordé du temps de jeu. À ce stade de la saison, Bardghji totalise 23 apparitions toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 4 passes décisives. Mais avec seulement 616 minutes disputées et sept titularisations, le joueur estime mériter davantage.

Le Suédois l’a d’ailleurs reconnu publiquement :

« J’ai la patience, mais honnêtement, je pense que je mérite de jouer davantage. »

Un message entendu par la direction barcelonaise.

Monaco prêt à saisir l’occasion

Selon SPORT, Barcelone ne fermerait pas la porte à un départ cet été, à condition qu’il s’agisse d’un prêt. Le club catalan croit toujours au potentiel de Bardghji sur le long terme et souhaite qu’il revienne plus fort après une saison avec davantage de responsabilités.

Trois clubs se seraient déjà renseignés : AS Monaco FC, FC Porto et VfB Stuttgart.

Monaco apparaît toutefois comme un candidat sérieux. Le club princier a l’habitude de valoriser les jeunes talents, de leur offrir du temps de jeu et de les exposer sur la scène européenne. Un environnement idéal pour un joueur en quête de progression rapide.

Un coup double avec Ansu Fati ?

Le dossier devient encore plus intéressant car Monaco discute déjà avec Barcelone concernant la suite de l’aventure d’Ansu Fati, actuellement prêté avec option d’achat.

Si les deux clubs trouvent un accord sur ce dossier, les relations pourraient faciliter une seconde opération autour de Bardghji. Monaco réussirait alors un véritable coup double sur le marché des transferts en récupérant deux profils offensifs issus de La Masia ou du projet blaugrana.

Autre avantage non négligeable : le salaire du Suédois reste modéré, ce qui rend l’opération économiquement accessible.

Le Barça prépare déjà l’avenir

Du côté du FC Barcelone, l’idée serait simple : conserver le contrôle d’un joueur à fort potentiel tout en lui permettant de s’aguerrir ailleurs.

Pour Bardghji, un prêt en Ligue 1 pourrait représenter l’étape idéale avant un retour en Catalogne avec un nouveau statut.