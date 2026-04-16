Real Madrid : violent accrochage entre Vinicius et Bellingham, Pérez va se venger sur le FC Barcelone !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Rien ne va plus au Real Madrid. Éliminée par le Bayern Munich (4-3) en Ligue des champions, la Casa Blanca traverse une période extrêmement tendue… et cela se ressent jusque sur le terrain. Lors de cette rencontre sous haute pression, un échange très tendu a opposé Jude Bellingham à Vinícius Júnior...

Agacé de ne pas recevoir le ballon, l’Anglais a manifesté son mécontentement. La réponse du Brésilien ne s’est pas fait attendre :

Une scène révélatrice d’un malaise plus profond au sein du vestiaire madrilène révélée par Movistar.

Une élimination qui laisse des traces

Cette tension intervient dans un contexte déjà explosif. Battu par le Bayern Munich, le Real Madrid voit une nouvelle fois ses ambitions européennes s’effondrer.

Malgré une entame parfaite avec un but rapide d’Arda Güler après une erreur de Manuel Neuer, les Madrilènes n’ont pas réussi à renverser la situation.

Résultat : une nouvelle désillusion dans une saison déjà compliquée, avec un retard important sur le FC Barcelone en Liga.

Florentino Pérez sort du silence et recadre tout le monde

Face à cette situation, Florentino Pérez a décidé d’intervenir directement. Selon plusieurs sources, le président madrilène est descendu dans le vestiaire après le match pour recadrer ses joueurs.

Le ton aurait été particulièrement dur :

« Une saison sans titre est un échec… mais deux saisons sans titre, c’est intolérable. »

Avant d’enfoncer le clou :

« Beaucoup d’entre vous n’ont pas été à la hauteur des exigences du club. »

Un discours qui illustre la gravité de la situation. Selon El Chiringuito, Pérez a pris une première décision après ce fiasco européen : celle de ne pas faire la traditionnelle haie d’honneur aux joueurs du FC Barcelone pour les féliciter de leur titre en Liga, lors du prochain Clasico.