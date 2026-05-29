FC Barcelone, PSG Mercato : le Barça augmente son offre pour Alvarez et vise une nouvelle recrue XXL !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La première offre du Barça pour Julian Alvarez s’élèverait finalement à 100 millions d’euros.

Le Barça a déjà passé la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Après avoir bouclé l’arrivée d’Anthony Gordon, le club catalan continuerait d’avancer sur plusieurs dossiers.

Si une certaine hésitation subsisterait concernant Bernardo Silva, les Blaugrana auraient également transmis une première offre de 100 millions d’euros, hors bonus, à l’Atlético Madrid pour Julian Alvarez, selon les informations de Fabrizio Romano. Un montant supérieur de 10 millions d’euros à celui évoqué la veille par plusieurs médias.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona send first official proposal to Atlético Madrid for Julián Álvarez worth €100m.



No add-ons, no players involved.



Atlético, not happy about the situation over last 24h — but Julián has already asked to leave. pic.twitter.com/FpLq1dde3C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Le Barça veut Gvardiol pour renforcer sa défense

En plus de Bernardo Silva, le FC Barcelone aurait un autre joueur de Manchester City dans son viseur : Joško Gvardiol. Selon les informations de la Cadena COPE, les dirigeants blaugrana travailleraient en coulisses sur la signature du défenseur central croate.

Recruté à l’été 2023 par les Citizens en provenance du RB Leipzig pour près de 90 millions d’euros, l’international croate s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus solides de Premier League. Aujourd’hui, sa valeur marchande est estimée à 70 millions d’euros par Transfermarkt.