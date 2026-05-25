Si Hansi Flick ne craint pas le possible retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid, le FC Barcelone sera très actif au mercato estival.

La saison est à peine terminée que le bras de fer entre le FC Barcelone et le Real Madrid est déjà relancé. Après une défaite à Mestalla face à Valence (3-1), Hansi Flick a tenu à calmer le jeu, malgré quelques erreurs relevées dans la prestation de son équipe. Le technicien allemand a insisté sur le fait que les objectifs globaux de la saison avaient été atteints et que le groupe était désormais tourné vers la suite.

Flick attend déjà Mourinho

Mais c’est surtout une autre séquence qui a retenu l’attention. Interrogé sur la possibilité de voir José Mourinho revenir sur le banc du Real Madrid, Flick a répondu avec sérénité : « Bien sûr. Pourquoi pas ? C’est l’entraîneur adverse, et je suis toujours prêt à affronter n’importe qui. » Une déclaration sobre mais symbolique, alors que la rivalité entre les deux géants espagnols s’annonce déjà explosive la saison prochaine. Pendant ce temps, en coulisses, le Barça prépare activement son mercato estival. La priorité offensive s’appelle Julián Álvarez. Selon les informations de José Álvarez (El Chiringuito TV), l’attaquant argentin serait particulièrement attentif au projet catalan et attendrait des garanties concrètes avant d’envisager un transfert, notamment depuis son club actuel, Atlético de Madrid.

Alvarez attend le FC Barcelone

Le FC Barcelone explore également plusieurs pistes à coût réduit pour renforcer son effectif. Marcos Senesi et Bernardo Silva seraient suivis de près, tandis que des profils comme João Cancelo et Marcus Rashford apparaissent comme des opportunités de marché intéressantes. Une stratégie claire se dessine à Barcelone : renforcer l’équipe intelligemment, sans exploser les finances, tout en restant capable de rivaliser immédiatement avec le Real Madrid dans une nouvelle saison qui s’annonce déjà sous haute tension. Entre la réponse tranquille de Flick et les ambitions affichées sur le marché, le Barça envoie un message net : la reconstruction est terminée, place à la conquête.