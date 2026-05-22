Courtisé par le PSG et le FC Barcelone au mercato, Julian Alvarez (Atlético, 26 ans) a une nette préférence entre les deux clubs.

Le feuilleton Julián Álvarez prend une nouvelle tournure. Courtisé à la fois par le PSG et le FC Barcelone, l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid aurait déjà une idée très claire de son avenir en cas de départ. Et selon les informations de Matteo Moretto, la tendance penche nettement vers la Catalogne.

Alvarez veut rester en Espagne

« Julián Álvarez dit à tout le monde que s’il change d’équipe, il préférerait le Barça car il veut rester à jouer en Espagne », a expliqué l’expert mercato. Une déclaration qui change clairement la dynamique du dossier. À 26 ans, l’ancien joueur de Manchester City s’est imposé comme l’un des attaquants les plus complets du championnat espagnol grâce à sa mobilité, son intelligence de jeu et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles offensifs.

Un profil qui plaît énormément au FC Barcelone, toujours à la recherche de joueurs capables de s’intégrer dans un système basé sur la possession et les combinaisons rapides. Du côté du PSG, l’intérêt reste réel, notamment pour renforcer un secteur offensif en reconstruction autour de nouvelles dynamiques. Mais le facteur sportif et personnel pourrait faire la différence.

Le PSG hors-jeu ?

Le souhait d’Álvarez de rester en Espagne est un élément déterminant dans ce dossier, d’autant que le Barça représente pour lui un projet plus naturel sur le plan du style de jeu et de l’adaptation. Reste désormais à savoir si le FC Barcelone sera capable de concrétiser cet intérêt, compte tenu de ses contraintes économiques toujours importantes. Mais une chose est sûre : dans ce duel à distance entre Paris et Barcelone, la tendance commence clairement à se dessiner.