Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone, qui ne digère toujours pas le transfert de Dro Fernandez au PSG l’hiver dernier, prépare un vilain tour aux champions de France.

La guerre froide continue entre le PSG et le FC Barcelone sur le marché des jeunes talents. Et après le dossier Dro Fernandez l’hiver dernier, les Catalans seraient prêts à frapper un nouveau grand coup… directement dans le vivier parisien.

Selon Le Parisien, le Barça cible désormais David Boly, immense espoir du PSG considéré comme l’un des latéraux droits les plus prometteurs de sa génération. À seulement 17 ans, le jeune défenseur impressionne déjà en interne au point d’être comparé au « futur Hakimi. »

Luis Enrique a déjà validé son potentiel

David Boly n’est pas un inconnu au Campus PSG. Né en 2009, le latéral droit a déjà intégré plusieurs fois le groupe professionnel cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Dès octobre dernier, il participait aux entraînements des pros avant d’être convoqué quelques semaines plus tard pour une rencontre de Ligue 1 contre l’OL. Le technicien espagnol avait alors publiquement salué son évolution.

« Il sera dans le groupe que nous allons convoquer pour Lyon mais il faut rester prudent avec les jeunes joueurs. Il s’est bien entraîné ces deux dernières semaines, et c’est le moment de commencer à leur donner du temps de jeu… sans pour autant se précipiter. »

Même s’il était resté sur le banc contre Lyon, Le Havre, Monaco ou Rennes, Boly avait finalement disputé ses premières minutes avec les professionnels en Coupe de France face à Fontenay avant de sortir sur blessure après 29 minutes.

Le Barça suit Boly depuis plusieurs mois

Malgré cette blessure, le jeune défenseur du PSG continue d’impressionner dans les catégories jeunes et en Youth League. Cette saison, il totalise déjà 45 apparitions toutes compétitions confondues avec une passe décisive. Des performances qui attirent forcément les recruteurs européens.

Le FC Barcelone suit particulièrement son dossier depuis plusieurs mois et aimerait récupérer ce profil rare à un poste devenu extrêmement recherché sur le marché. Paris garde toutefois un avantage majeur : David Boly est actuellement sous contrat aspirant jusqu’en juin 2027.

Le PSG prêt à verrouiller son joyau

En interne, Paris ne compte pas laisser filer aussi facilement un joueur considéré comme un potentiel très haut niveau. Le club de la capitale sait que le poste de latéral droit est stratégique pour les années à venir et voit en Boly un élément capable de s’installer progressivement derrière Achraf Hakimi avant de prendre la relève.

Le Barça devra donc sortir le grand jeu pour espérer convaincre le PSG, qui ne semble absolument pas disposé à faire de cadeau à son rival catalan.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

02/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League