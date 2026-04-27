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FRANCE

Antonella Roccuzzo, madame Messi, met le feu à la Toile avec un bikini affolant

Par Raphaël Nouet - 27 Avr 2026, 00:00
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Antonella Roccuzzo avec le maillot de l'Argentine.

Epouse de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo profite du soleil floridien comme le prouve le dernier cliché qu’elle a publié sur Instagram.

Même s’il fait beau depuis une semaine sur Paris, on comprend mieux pourquoi la famille Messi a décidé de mettre le cap sur Miami il y a bientôt trois ans. Car Antonella Roccuzzo partage souvent des photos d’elle en train de profiter du très généreux soleil floridien. Elle l’a encore fait ce dimanche en publiant une photo sur Instagram où elle pose toute bronzée avec un bikini jaune du plus bel effet. La belle Argentine profite d’un moment de repos avant que les choses ne s’accélèrent à partir de juin, quand Lionel Messi disputera la Coupe du monde avec l’Albiceleste et qu’elle se retrouvera donc seule à la maison avec leurs enfants.

Bientôt de retour à Barcelone

Bien installés à Miami, où ils profitent d’un relatif anonymat puisqu’ils peuvent sortir au restaurant sans être dérangé, les époux Messi devraient déménager à Barcelone d’ici un an ou deux. L’octuple Ballon d’Or n’a jamais caché sa volonté de revenir dans la capitale catalane, où il a passé une grande partie de sa vie et où il espère vivre sa reconversion, comme dirigeant. Et pas forcément au Barça puisqu’il vient de racheter un club de cinquième division, le Cornella, qui se situe dans la banlieue de Barcelone

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
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