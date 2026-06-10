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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Pisté par la Juventus Turin au mercato, Lucas Chevalier (PSG, 24 ans) pour se faire damer le pion par un gardien détesté de la France.

L’avenir de Lucas Chevalier pourrait bien être l’un des dossiers les plus mouvementés de l’été. Relégué dans la hiérarchie au PSG, le gardien français de 24 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, mais un étonnant effet domino pourrait venir bouleverser ses plans.

La Juve a débarqué pour Chevalier…

Selon Sébastien Vidal, la Juventus Turin a récemment pris des renseignements sur Chevalier : « La Juventus étudie la piste Lucas Chevalier. Face aux difficultés rencontrées dans le dossier Emiliano Martinez, le club turinois explore d’autres options et s’est renseigné sur le gardien français du PSG. »

Le dossier est loin d’être anodin pour l’ancien portier du LOSC. En manque de temps de jeu à Paris, Chevalier cherche une porte de sortie susceptible de lui permettre de retrouver un statut de numéro un. Mais voilà que le scénario prend une autre dimension.

… vers Aston Villa ?

D’après L’Équipe, Emiliano Martínez aurait trouvé un accord de principe avec la Juventus. Les discussions entre les clubs restent en cours, notamment autour du montant du transfert et du salaire du champion du monde 2022. Si cette opération aboutit, la Juventus pourrait abandonner définitivement la piste Chevalier.

Un coup dur potentiel pour le Français, même si une autre opportunité pourrait alors s’ouvrir. Car Aston Villa, actuel club de Martínez, suit justement Chevalier avec attention pour préparer une éventuelle succession ! Autrement dit, le départ de l’Argentin vers Turin pourrait indirectement ouvrir la porte de la Premier League au gardien parisien. Dans ce dossier, d’autres prétendants restent également attentifs. Le Stade Rennais, l’AS Monaco et Beşiktaş surveilleraient tous la situation du portier tricolore.