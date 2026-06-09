Non retenu avec l’équipe de France pour la Coupe du monde, Lucas Chevalier (24 ans) pourrait vivre un été particulièrement mouvementé au PSG.

Arrivé au PSG il y a un an en provenance du LOSC, Lucas Chevalier se trouve aujourd’hui dans une situation délicate. Malgré un contrat courant jusqu’en 2030, le portier de 24 ans attend toujours de connaître les intentions de ses dirigeants pour la saison prochaine.

Besiktas s’intéresse à Chevalier

La montée en puissance de Matvey Safonov a considérablement rebattu les cartes au sein de la hiérarchie parisienne. Résultat : l’avenir de Chevalier suscite de nombreuses interrogations. Selon L’Équipe, un nouveau club s’est récemment renseigné sur sa situation. Il s’agit du Besiktaş, à la recherche d’un gardien de haut niveau pour renforcer son effectif cet été.

Le club stambouliote apprécie le profil de l’ancien Lillois, mais le dossier s’annonce particulièrement compliqué. En cas de départ du PSG, Chevalier privilégierait en effet un projet sportif plus ambitieux, capable de lui offrir une exposition européenne importante. Cette information confirme néanmoins que le marché commence à s’agiter autour du gardien français. Quelques jours plus tôt, Tottenham avait déjà tenté une approche afin d’évaluer la faisabilité d’une opération.

Le PSG prêt à ouvrir la porte ?

À 24 ans, Chevalier reste l’un des gardiens français les plus cotés de sa génération. Malgré une saison compliquée à Paris, sa valeur demeure élevée et plusieurs clubs européens surveillent attentivement l’évolution de sa situation. Le PSG, de son côté, va devoir rapidement clarifier ses intentions.

Car plus l’incertitude durera, plus les prétendants risquent de se multiplier autour d’un joueur qui a besoin de temps de jeu pour relancer sa progression. Une chose est sûre : entre Tottenham, Beşiktaş et d’autres clubs qui pourraient bientôt entrer dans la danse, Lucas Chevalier ne manque pas de solutions pour rebondir si la porte venait à s’ouvrir dans la capitale.