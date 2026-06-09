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FRANCE

Stade Rennais Mercato : retournement de situation total pour Chevalier (PSG) !

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 20:30
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Lucas Chevalier (PSG)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Cible du Stade Rennais et de l’AS Monaco sur ce mercato, Lucas Chevalier (24 ans) pourrait quitter le PSG pour d’autres cieux cet été.

Le dossier Lucas Chevalier continue de prendre une tournure inattendue. Dans le viseur du Stade Rennais et de l’AS Monaco, le gardien du PSG pourrait finalement s’envoler vers une tout autre destination cet été.

Aston Villa séduit Chevalier 

Arrivé à Paris il y a un an en provenance du LOSC pour environ 40 millions d’euros, Chevalier traverse une période bien plus compliquée que prévu. Sa baisse de régime progressive, combinée à la montée en puissance de Matvey Safonov, a totalement rebattu les cartes dans la hiérarchie des gardiens parisiens. Selon plusieurs sources proches du club, Safonov aurait désormais les faveurs du staff et devrait conserver le statut de numéro 1 la saison prochaine. Une situation qui place logiquement Chevalier dans une position délicate, lui qui voit son avenir s’assombrir à Paris.

Dans ce contexte, une porte de sortie s’ouvre de plus en plus nettement en Premier League. Le site Jeunes Footeux avance qu’Aston Villa s’est positionné avec insistance sur le portier français. Le club dirigé par Unai Emery anticipe notamment un possible départ d’Emiliano Martinez, régulièrement annoncé sur le marché. Le projet des Villans séduit particulièrement. Qualifié pour la Ligue des champions et désormais installé parmi les formations solides de Premier League, Aston Villa offre un cadre sportif en pleine progression. Sous les ordres d’Emery, plusieurs joueurs ont déjà franchi un cap dans un environnement exigeant mais structuré.

L’AS Monaco et le Stade Rennais écartés ?

Pour Chevalier, 24 ans, la perspective est claire : passer d’un rôle de doublure au PSG à celui de successeur potentiel de Martinez dans un championnat ultra compétitif. Une opportunité difficile à ignorer sur le plan sportif. Ce scénario pourrait également arranger toutes les parties. Le PSG, de son côté, pourrait récupérer une partie significative de son investissement tout en confirmant la hiérarchie actuelle autour de Safonov. Le Stade Rennais et l’AS Monaco, initialement intéressés, semblent désormais distancés dans la course. 

Le timing apparaît même idéal pour un rebond rapide. À quelques mois d’échéances internationales importantes, un statut de titulaire en Premier League offrirait à Chevalier une visibilité maximale. Le dossier est donc en train de basculer. De promesse du football français à Paris à potentiel futur cadre en Angleterre, Lucas Chevalier semble s’orienter vers un nouveau départ, loin des projecteurs du Parc des Princes mais dans un environnement taillé pour sa progression.

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