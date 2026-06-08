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FRANCE

FC Barcelone, PSG Mercato : Julian Alvarez a déjà donné sa réponse au Real Madrid

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 21:12
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Julian Alvarez (Atlético Madrid)

Bien qu’il évolue actuellement à l’Atlético Madrid et qu’il ait donné son feu vert au FC Barcelone, Julian Alvarez serait également ouvert à une arrivée au Real Madrid.

Et si le Real Madrid venait finalement bouleverser le dossier Julian Alvarez ? D’après le journaliste allemand de Sky Sport, Patrick Berger, le club madrilène se serait récemment renseigné sur l’avant-centre de l’Atlético Madrid. Une entrée en scène qui pourrait compliquer les plans du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, tous deux annoncés sur les traces de l’international argentin depuis plusieurs semaines.

Julian Alvarez ne dit pas non au Real Madrid

Et l’intérêt serait réciproque entre le Real Madrid et Julian Alvarez. En effet, toujours d’après Sky Sport Allemagne, le joueur formé à River Plate verrait d’un bon œil une arrivée chez les Merengue et serait ouvert à l’idée de rejoindre le rival de l’Atlético. Des premiers contacts auraient même déjà eu lieu entre les différentes parties afin d’évaluer la faisabilité d’une telle opération.

En interne, le champion du monde 2022 serait considéré comme une alternative crédible à Michael Olise. L’ailier droit français du Bayern Munich resterait la priorité de Florentino Pérez pour renforcer le secteur offensif madrilène cet été, mais le dossier Julian Alvarez serait suivi avec une grande attention. Reste désormais à savoir si le Real Madrid passera à l’offensive dans un dossier qui s’annonce particulièrement complexe, l’Atlético réclamant toujours une somme très importante pour envisager le départ de son attaquant vedette.

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