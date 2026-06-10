La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Malgré une saison convaincante sous les couleurs du FC Barcelone, Marcus Rashford (28 ans) ne devrait pas poursuivre l’aventure en Catalogne.

Cette fois, le verdict semble tombé. Prêté par Manchester United cette saison, Marcus Rashford espérait convaincre définitivement le FC Barcelone de miser sur lui à long terme. Avec 8 buts et 7 passes décisives en 32 matches de Liga, dont 18 comme titulaire, l’international anglais a pourtant affiché des statistiques honorables. Mais cela ne suffira pas. Selon les informations concordantes de Marca et Sport, le club catalan a décidé de ne pas lever l’option d’achat incluse dans son prêt.

Flick a tranché pour Rashford

D’après Marca, c’est notamment Hansi Flick qui a eu le dernier mot dans ce dossier. L’entraîneur allemand aurait privilégié un autre profil pour renforcer son secteur offensif. L’arrivée d’Anthony Gordon aurait ainsi totalement rebattu les cartes dans la réflexion des dirigeants barcelonais.

Le technicien du FC Barcelone apprécierait particulièrement l’apport défensif de l’ancien joueur de Newcastle, jugé plus compatible avec ses exigences tactiques. Cette préférence aurait définitivement fait basculer le dossier Rashford.

À ce stade, tout indique donc que l’attaquant anglais va retrouver Manchester United après le Mondial. L’option d’achat expire le 15 juin et Barcelone n’a visiblement aucune intention de l’activer. Une décision qui marque un véritable tournant pour Rashford, lequel espérait poursuivre son aventure sous le maillot blaugrana après plusieurs mois passés en Espagne.

Un retour à Manchester en approche

Toutefois, Sport nuance légèrement la situation. Le quotidien catalan explique que même si l’option d’achat ne sera pas levée, un retour de Rashford plus tard durant le mercato n’est pas totalement impossible. L’international anglais souhaiterait toujours rester au FC Barcelone et pourrait tenter de patienter afin qu’une nouvelle formule soit étudiée entre les deux clubs. Mais cette hypothèse semble aujourd’hui compliquée.

Manchester United sait que plusieurs formations européennes surveillent attentivement la situation du joueur. Parmi elles, le Bayern Munich a notamment été cité comme un candidat potentiel pour accueillir l’attaquant cet été. Sauf énorme retournement de situation, le chapitre Rashford touche donc à sa fin en Catalogne.

Le FC Barcelone avance désormais sur d’autres priorités offensives et semble avoir fait le choix de tourner la page. Une décision forte qui confirme également la confiance accordée à Hansi Flick dans la construction de son futur effectif. Pour Marcus Rashford, l’heure est désormais venue de préparer son retour en Angleterre. Avec, peut-être, un nouveau défi à la clé dans les prochaines semaines.