Le FC Barcelone mis sous pression par Bernardo Silva, un jour historique s’annonce au Real Madrid

Voici la revue de presse espagnole en date de ce dimanche 7 juin 2026.

SPORT

Le milieu de terrain portugais Bernardo Silva a envoyé un message clair concernant son avenir, sans fermer aucune porte : « J’irai là où l’on me voudra le plus. » Le joueur affirme disposer de plusieurs propositions concrètes et indique qu’aucune décision finale n’a encore été prise sur sa prochaine destination. Dans ce dossier, l’Atlético de Madrid, désormais structuré avec le travail de Mateu Alemany, pousserait fortement pour obtenir sa signature avant le FC Barcelone, également très intéressé par le profil du milieu portugais.

La situation du Real Madrid s’intensifie sur le plan institutionnel. La campagne électorale oppose désormais frontalement Florentino Pérez à Enrique Riquelme dans ce que certains décrivent comme un véritable « duel à la Maison Blanche ». Les socios du club madrilène sont appelés aux urnes, vingt ans après la dernière grande transition électorale interne, dans un scrutin à forts enjeux pour l’avenir sportif et politique du club.

Au FC Barcelone, le dossier des départs continue de s’accélérer. Le jeune milieu Marc Casadó aurait accepté l’idée d’un départ vers Monaco, ouvrant la voie à un nouveau chapitre de sa carrière loin de la Catalogne.

AS

Le centre d’entraînement de Real Madrid à Valdebebas accueille aujourd’hui un moment historique : les élections à la présidence du club, vingt ans après la dernière grande consultation des socios. Ce scrutin intervient à la veille d’un événement symbolique au Santiago Bernabéu, où une rencontre est attendue en présence de Léon XIV, qui s’est récemment déclaré supporter du club madrilène.

Le président sortant Florentino Pérez frappe fort en pleine campagne. Il va rapatrier José Mourinho sur le banc madrilène, dans l’idée d’un retour spectaculaire. Sur le marché des transferts, son équipe préparerait également une offensive majeure pour un « Galactique », avec le nom de Michael Olise cité comme cible prioritaire. En parallèle, plusieurs dossiers seraient déjà verrouillés ou fortement avancés : les pistes menant à Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries auraient été fermées en interne.

Face à lui, le candidat Enrique Riquelme propose une refonte ambitieuse de l’organigramme et de l’effectif. Il souhaite intégrer des figures historiques du club comme Raúl González et Fernando Hierro dans la structure dirigeante. Sur le terrain, son projet sportif serait encore plus audacieux : il promet de tenter les arrivées de Erling Haaland et Rodrygo pour construire une équipe de niveau européen maximal. Enfin, le rêve reste intact sur le banc : Riquelme continue de viser Jürgen Klopp, même si la probabilité de le convaincre est jugée très faible en interne.

MARCA

C’est un jour historique pour le Real Madrid : les socios sont appelés à désigner le président du club pour les quatre prochaines années. Deux projets s’affrontent dans ce scrutin à haute tension : celui du président sortant Florentino Pérez, et celui du candidat Enrique Riquelme.

Après une campagne marquée par des annonces fortes, des promesses de mercato ambitieuses et des visions sportives opposées, l’ensemble du club attend désormais le verdict des urnes. Le résultat déterminera non seulement la gouvernance du Real Madrid, mais aussi l’orientation sportive et stratégique de la Maison Blanche pour le prochain cycle.

MUNDO DEPORTIVO

Un sondage réalisé par le média catalan Mundo Deportivo révèle les préférences des supporters du FC Barcelone sur les dossiers sportifs en cours. En attaque, 36,3 % des sondés désignent Julián Álvarez comme le renfort idéal pour le prochain mercato offensif, confirmant son statut de cible prioritaire dans l’imaginaire des socios blaugranas.

Les supporters se montrent également favorables concernant plusieurs dossiers : ils valident la prolongation de Ferran Torres et souhaitent voir Marcus Rashford rester au club. Hansi Flick, Joan García, Lamine Yamal et Pedri obtiennent quant à eux les meilleures évaluations de la part des supporters pour leurs performances et leur importance dans l’équipe. Sur le plan institutionnel, la direction actuelle reçoit une appréciation globale de « bien », reflétant une satisfaction prudente mais réelle du projet en place.

Au Real Madrid, le scrutin opposant Florentino Pérez à Enrique Riquelme est entré dans sa phase décisive. Il s’agit des premiers scrutins présidentiels au club depuis vingt ans, un moment historique pour les socios appelés à trancher entre continuité et changement. Le résultat de cette élection déterminera la trajectoire sportive et institutionnelle du club pour le prochain cycle.