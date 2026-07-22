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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un gros hic surgit pour Doukouré (RC Strasbourg)

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 16:40
Ismaël Doukouré (RC Strasbourg)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Dans les petits papiers du Stade Rennais en cas d’échec avec Charlie Cresswell, Ismaël Doukouré (22 ans) est encore loin d’avoir quitté le RC Strasbourg. 

Toujours à la recherche d’un défenseur central pour renforcer son effectif, le Stade Rennais garde un œil attentif sur Ismaël Doukouré. Mais si le joueur du RC Strasbourg plaît beaucoup aux dirigeants bretons, un sérieux frein pourrait compliquer l’opération.

Doukouré reste une alternative à Cresswell

Alors que les discussions avec Toulouse pour Charlie Cresswell peinent à avancer, le Stade Rennais continue d’activer plusieurs solutions de repli. Parmi elles figure Ismaël Doukouré, dont la polyvalence séduit particulièrement Franck Haise.

Capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au milieu ou sur le côté droit, le Strasbourgeois correspond parfaitement au profil recherché par le SRFC. Selon Bouchaïb Hailoui, bien informé sur le RC Strasbourg, le Stade Rennais aurait déjà ouvert des discussions avec le club alsacien. Les Bretons souhaitent avancer rapidement afin de ne pas se retrouver bloqués si la piste Charlie Cresswell venait définitivement à échouer.

Un salaire qui complique le dossier

Mais un élément risque de faire capoter les négociations. Toujours selon la même source, Ismaël Doukouré percevrait actuellement un salaire d’environ 210 000 euros par mois à Strasbourg. Une rémunération importante qui pourrait poser problème au Stade Rennais, soucieux de maîtriser sa masse salariale.

Les discussions pourraient ainsi se heurter à cet aspect financier, même si le joueur reste l’une des priorités du club breton en défense. Le Stade Rennais apprécie le profil de Doukouré, mais entre le montant d’un éventuel transfert et les exigences salariales, le dossier s’annonce particulièrement complexe. Le SRFC poursuit donc son travail sur plusieurs pistes afin de ne pas dépendre d’une seule option au cours de ce mercato estival.

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