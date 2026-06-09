À la tête de l’OL, Michele Kang a déjà lancé les grandes manoeuvres au mercato. Et pas seulement à Lyon…

Michele Kang n’attend pas pour faire parler sa puissance dans le football féminin. À la tête de l’OL, la dirigeante américaine pourrait bientôt réaliser un coup retentissant sur le marché des transferts en attirant l’une des plus grandes joueuses de l’histoire récente du football mondial. Après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelona Femení, Alexia Putellas a décidé de tourner la page. Une annonce qui a immédiatement suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG Féminin.

Kang pourrait ravir Putellas au PSG !

Mais selon The Guardian, la double Ballon d’Or aurait finalement choisi une autre destination. La championne du monde espagnole de 2023 aurait trouvé un accord avec les London City Lionesses, une formation détenue par Michele Kang. Si l’opération se confirme, il s’agirait d’un véritable séisme dans le football féminin européen. À 32 ans, Putellas reste l’une des joueuses les plus influentes de la planète, malgré plusieurs blessures qui ont ralenti son parcours ces dernières saisons.

Son arrivée chez les London City Lionesses constituerait également une démonstration de force de Michele Kang. Déjà propriétaire de l’OL Féminin et fortement impliquée dans le développement du football féminin à l’international, la femme d’affaires américaine continue d’étendre son influence. Pour le PSG, cette issue aurait un goût amer. Le nom de Putellas circulait avec insistance ces dernières semaines pour renforcer l’effectif parisien. Recruter une joueuse de ce calibre aurait représenté un message fort envoyé à la concurrence européenne.

Les London City Lionesses en plein essor

Finalement, c’est un autre projet porté par Michele Kang qui semble avoir convaincu la star espagnole. Au-delà de l’aspect sportif, l’ambition affichée par les London City Lionesses et les investissements réalisés ces dernières années auraient pesé dans la balance. Cette opération illustre également la montée en puissance du groupe construit autour de Michele Kang.

Même lorsqu’une recrue ne rejoint pas directement Lyon, la galaxie de clubs contrôlée par l’Américaine continue d’attirer les plus grands noms du football féminin mondial. Si l’officialisation intervient dans les prochains jours, Michele Kang pourra se targuer d’avoir réussi l’un des plus gros coups du mercato féminin, tout en devançant un concurrent direct comme le PSG sur un dossier particulièrement prestigieux.