OL Mercato : après Endrick, ça chauffe pour le départ d’un deuxième titulaire !

Après Endrick, qui va retourner au Real Madrid, un deuxième titulaire pourrait quitter l’OL cet été : Abner.

Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Abner pourrait bien animer le mercato estival. Arrivé à Lyon à l’été 2024, le latéral gauche brésilien s’est progressivement imposé comme un élément important de l’effectif rhodanien grâce à sa régularité et à son apport dans le couloir gauche. Ses performances n’auraient d’ailleurs pas échappé à plusieurs clubs, notamment au Brésil.

Flamengo pousse fort pour Abner

Selon la presse brésilienne, et plus précisément le journaliste Pablo Oliveira, l’ancien joueur du Real Betis figurerait parmi les priorités de Flamengo pour renforcer son secteur défensif cet été. Des discussions auraient déjà été entamées entre le club carioca et l’entourage du joueur afin d’évaluer la faisabilité de l’opération.

Pour tenter de convaincre Abner de rejoindre Rio de Janeiro, Flamengo mettrait en avant un projet sportif ambitieux ainsi qu’une place de titulaire au sein de son effectif. Les échanges entre les différentes parties seraient jugés positifs et le dossier continuerait d’avancer dans le bon sens. Reste désormais à savoir si le club brésilien passera à l’action auprès de l’OL, qui pourrait être amené à se prononcer sur l’avenir de son défenseur dans les prochaines semaines.