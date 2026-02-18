Un candidat à la présidence du FC Barcelone, Marc Ciria i Roig, a basé toute sa campagne sur un retour de Lionel Messi, visuel à l’appui.

Lorsqu’il a fait son retour surprise à Barcelone en fin d’année dernière et accordé une interview à Sport, Lionel Messi a juré qu’il ne s’immiscerait pas dans la campagne présidentielle, dont le scrutin aura lieu le 15 mars. Pourtant, certaines rumeurs avaient annoncé sa volonté de s’allier à un rival de Joan Laporta, afin que le dirigeant qui n’a pas prolongé son contrat en 2021 ne puisse pas briguer un nouveau mandat. Mais l’Argentin s’en est tenu à sa parole jusque-là. Ce qui n’a pas empêché un candidat de se servir de son nom – ou plutôt de son image, puisqu’il ne le nomme pas – pour arriver à la présidence !

Une campagne pour faire revenir Messi… sans le soutien de Messi !

Ce candidat, c’est Marc Ciria i Roig. Loin de partir favori, ce socio du FC Barcelone a lancé sa campagne ce mercredi avec le slogan « Ganes de tornar-te a veure » (Envie de te revoir) accompagné de la fameuse photo de Lionel Messi brandissant son maillot devant le public du Bernabeu en avril 2017 après un but victorieux à la dernière minute. Le nom du joueur a été effacé du maillot et son visage est caché par la tunique. Parce que Lionel Messi n’a pas donné son accord pour que son nom et son image soient utilisés par le candidat. Mais tout le monde aura compris qui Marc Ciria i Roig promet de faire revenir du côté du Camp Nou.

Lionel Messi est en réalité omniprésent dans cette campagne. Même Joan Laporta, qui sait la légende et son clan fâchés contre lui, promet de faire quelque chose s’il est réélu. D’abord une statue devant le nouveau Camp Nou, ensuite une place dans l’organigramme quand son contrat avec l’Inter Miami prendra fin. L’Argentin a annoncé récemment qu’il serait de retour en Catalogne le 1er janvier 2029, à la fin de son aventure floridienne.