À LA UNE DU 18 FéV 2026
[17:11]OM : c’est fini pour Longoria, bientôt concurrent de Benatia ?
[16:58]LOSC : Genesio fait une Luis Enrique (PSG) et évoque son avenir
[16:34]Real Madrid : la FIFA réagit à la polémique raciste, Mbappé appelé à témoigner ?
[16:14]FC Barcelone : Lionel Messi s’invite dans la campagne présidentielle !
[15:45]OM : feu vert pour Beye, sur le banc vendredi à Brest !
[15:30]AS Monaco – PSG (2-3) : Riolo et Ménès fracassent les Parisiens malgré la victoire !
[15:00]ASSE : Montanier a déjà donné 3 leçons tactiques à Horneland
[14:40]OM Mercato : l’IA a trouvé le futur club de Greenwood, le FC Barcelone s’étrangle !
[14:20]FC Barcelone Mercato : un premier transfert inattendu cet été ?
[14:00]ASSE, OM, FC Nantes, RC Lens : un Vert dans l’âme porte la voix de tous les supporters pour faire plier le gouvernement !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Lionel Messi s’invite dans la campagne présidentielle !

Par Raphaël Nouet - 18 Fév 2026, 16:14
💬 Commenter
Lionel Messi, de dos, avec la sélection argentine.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Un candidat à la présidence du FC Barcelone, Marc Ciria i Roig, a basé toute sa campagne sur un retour de Lionel Messi, visuel à l’appui.

Lorsqu’il a fait son retour surprise à Barcelone en fin d’année dernière et accordé une interview à Sport, Lionel Messi a juré qu’il ne s’immiscerait pas dans la campagne présidentielle, dont le scrutin aura lieu le 15 mars. Pourtant, certaines rumeurs avaient annoncé sa volonté de s’allier à un rival de Joan Laporta, afin que le dirigeant qui n’a pas prolongé son contrat en 2021 ne puisse pas briguer un nouveau mandat. Mais l’Argentin s’en est tenu à sa parole jusque-là. Ce qui n’a pas empêché un candidat de se servir de son nom – ou plutôt de son image, puisqu’il ne le nomme pas – pour arriver à la présidence !

Une campagne pour faire revenir Messi… sans le soutien de Messi !

Ce candidat, c’est Marc Ciria i Roig. Loin de partir favori, ce socio du FC Barcelone a lancé sa campagne ce mercredi avec le slogan « Ganes de tornar-te a veure » (Envie de te revoir) accompagné de la fameuse photo de Lionel Messi brandissant son maillot devant le public du Bernabeu en avril 2017 après un but victorieux à la dernière minute. Le nom du joueur a été effacé du maillot et son visage est caché par la tunique. Parce que Lionel Messi n’a pas donné son accord pour que son nom et son image soient utilisés par le candidat. Mais tout le monde aura compris qui Marc Ciria i Roig promet de faire revenir du côté du Camp Nou.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Lionel Messi est en réalité omniprésent dans cette campagne. Même Joan Laporta, qui sait la légende et son clan fâchés contre lui, promet de faire quelque chose s’il est réélu. D’abord une statue devant le nouveau Camp Nou, ensuite une place dans l’organigramme quand son contrat avec l’Inter Miami prendra fin. L’Argentin a annoncé récemment qu’il serait de retour en Catalogne le 1er janvier 2029, à la fin de son aventure floridienne.

Compétitions

Actu foot Compétitions : les infos les plus chaudes