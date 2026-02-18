Manchester United prépare une offensive à hauteur de 40 millions d’euros pour s’offrir Alejandro Baldé. Alors que le FC Barcelone traverse une période de doute marquée par des défaites et des questions internes, le latéral espagnol pourrait bien faire ses valises dès cet été. Une opération surprenante qui secoue la Catalogne et pourrait chambouler l’avenir du club blaugrana.

L’heure est grave dans les couloirs du Camp Nou. Après un revers cuisant face à l’Atlético Madrid en Coupe du Roi (4-0) puis une nouvelle désillusion contre Gérone en Liga, la dynamique collective du FC Barcelone est sérieusement enrayée. Hansi Flick, sous pression, a multiplié les remises en question dans ses choix. L’inconstance de résultats pèse sur le moral du groupe, tout en exacerbant les débats autour de certains cadres. Dans ce contexte, le statut d’incontestable de plusieurs joueurs vacille et les annonces autour du mercato agitent déjà les supporters. Alors que les débats bruissent déjà autour de la recherche d’une doublure crédible à Alejandro Balde, l’avenir du jeune latéral catalan s’inscrit dans une forte incertitude.

Baldé : une progression freinée et une concurrence renforcée

Titulaire l’an dernier, Baldé enchaînait alors les prestations haut de gamme. Mais cette saison, la marche est moins assurée pour le latéral gauche formé à la Masia. Avec 20 matchs disputés sur 24 possibles en Liga et deux passes décisives, ses statistiques restent honnêtes mais témoignent d’un léger repli. Son temps de jeu tourne autour des deux tiers de la saison (66,2%), preuve qu’il n’est plus indiscutable. La concurrence s’est durcie, avec Gérard Martín titularisé lors de plusieurs rencontres cruciales, comme face à Gérone. Physique, percussion et vitesse, Baldé reste une menace… mais sa confiance a flanché par séquences, notamment sous la pression. Pour démêler les incertitudes physiques, il est possible de faire le point sur la blessure vécue par Baldé à l’ischio-jambier ces derniers mois, qui l’a parfois coupé dans son élan.

Manchester United prépare une offre, le Barça prêt à discuter ?

L’intérêt des Red Devils se précise : Old Trafford serait prêt à s’aligner sur un montant autour de 40 M€, une somme solide mais en deçà de la récente valorisation du joueur (60 M€ sur le marché). Baldé, engagé à Barcelone jusqu’en 2028, dispose d’une clause libératoire stratosphérique – un milliard d’euros – qui place le Barça en position de force pour négocier. Mais le contexte interne et les enjeux financiers pourraient forcer la main aux dirigeants catalans, toujours à la recherche d’un équilibre entre ambitions sportives et gestion économique. Un départ d’un tel talent représenterait un bouleversement pour la défense et l’avenir du projet sportif. Du côté de Manchester, cette arrivée renforcerait significativement le couloir gauche et marquerait un coup fort sur le marché anglais. Pour en savoir plus sur son évolution et ses distinctions, un passage par la fiche complète de Baldé offre une vision d’ensemble sur sa carrière et son parcours au Barça.

Ce qu’il faut retenir

Manchester United veut s’offrir Alejandro Baldé pour 40 M€, alors que le joueur est sous contrat jusqu’en 2028.

Le FC Barcelone traverse une crise sportive, ce qui pourrait influencer des décisions fortes dans son effectif.

Baldé affiche 20 matchs (2 passes décisives) cette saison mais voit sa concurrence s’intensifier au poste d’arrière gauche.

Sa valorisation officielle dépasse désormais les 60 M€, le Barça exigera bien plus que les 40 M€ annoncés.

Un transfert aurait des répercussions sportives et financières majeures pour les deux clubs concernés.