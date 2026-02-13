FC Barcelone Mercato : la doublure idéale de Balde identifiée… elle coûte 40 M€ !

En quête d’une doublure crédible à Alejandro Balde, le FC Barcelone aurait coché le nom de Marc Cucurella, formé à la Masia et actuellement à Chelsea.

Selon des indiscrétions relayées sur les réseaux sociaux par le compte Managing Barça, le FC Barcelone envisage de renforcer le poste de latéral gauche cet été en recrutant une concurrence notable pour Alejandro Balde. L’arrière espagnol, formé à La Masia et devenu titulaire indiscutable, a pourtant encore du temps de jeu devant lui, mais le club catalan souhaiterait ajouter une option capable de le challenger sportivement et d’assurer une couverture solide en cas de blessure.

Pourquoi envisager une concurrence à Balde ?

La piste d’un renfort au poste de latéral gauche n’est pas totalement inattendue, étant donné que l’équipe manque de profondeur dans ce secteur, notamment lorsqu’Alejandro Balde est indisponible. Le coach Hansi Flick avait ainsi identifié un besoin de recruter des profils fiables capables d’apporter une vraie compétition à Balde — et pas seulement des solutions de dépannage au sein de l’effectif.

Cette stratégie se comprend : Balde est l’un des joueurs les plus influents offensivement, mais ses périodes d’absence, dues à des blessures mineures à répétition, ont parfois fragilisé le flanc gauche du Barça.

La piste Marc Cucurella

Dans cette optique, le FCB suivrait particulièrement Marc Cucurella, actuellement sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2028 et… formé au Barça avec qui il n’a joué qu’un seul match en pro ! L’arrière espagnol, international et connu pour son agressivité défensive comme pour sa capacité à relancer proprement, constituerait une candidature crédible à ce rôle — avec une fourchette de valeur estimée autour de 30 à 40 millions d’euros.

Cucurella s’est imposé ces dernières saisons en Premier League après un transfert depuis Brighton, et Chelsea lui accorde une importance certaine dans son effectif, malgré des performances parfois jugées irrégulières.

Un possible renforcement stratégique

La piste Cucurella apparaît intéressante pour le Barça, même si le montant du transfert pourrait poser problème en raison de la situation financière du club. En plus de potentiellement apporter une concurrence directe à Balde, le profil du joueur espagnol pourrait aussi permettre à Hansi Flick d’ajuster son système tactique selon les adversaires et les besoins de la saison.

Le club catalan avait déjà été cité dans des rumeurs de transfert autour de Balde par le passé, avec des intérêts de clubs comme Chelsea ou Manchester United pour attirer l’Espagnol — ce qui ajoute une dimension supplémentaire à l’idée de « concurrence » : garder ses pépites et viser des renforts confirmés pour solidifier l’arrière-garde.