À LA UNE DU 11 FéV 2026
FC Barcelone Mercato : le nom du futur buteur du Barça a fuité ! 

Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 13:40
Dusan Vlahovic (Juventus)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le FC Barcelone prépare déjà sa prochaine grande offensive sur le marché des transferts, et le nom du futur buteur pourrait avoir fuité. 

Robert Lewandowski sur le départ, qui sera le futur buteur du FC Barcelone ? Si plusieurs noms prestigieux ont déjà été avancés, Dusan Vlahovic, actuellement à la Juventus et en fin de contrat, semble sur le point de quitter Turin et le Barça figure parmi ses destinations possibles.

Dusan Ilic, qui a travaillé comme préparateur physique avec le joueur, a donné un indice de taille à Tuttosport : « Pour moi, il ira au Barça. Avant la Juventus, il avait parlé avec l’Atlético, mais il a choisi la Juve ». Une déclaration qui relance immédiatement toutes les spéculations autour du mercato catalan.

« Pour moi, Vlahovic ira au Barça »

Le FC Barcelone est en quête d’un nouveau numéro 9 depuis que Robert Lewandowski approche de la fin de son contrat. Dans ce contexte, Vlahovic (26 ans) apparaît comme un profil idéal : jeune, puissant, prolifique et capable de s’imposer rapidement dans un effectif déjà chargé offensivement. Le Serbe a été régulièrement cité dans la presse comme l’une des priorités du Barça pour renforcer son attaque. 

Si les discussions se confirment, l’arrivée de Vlahovic marquerait un tournant majeur dans la stratégie offensive du club catalan, prêt à investir pour trouver un successeur capable de faire oublier Lewandowski. Le feuilleton ne fait que commencer, mais les indices d’Ilic donnent déjà une forte tendance : Vlahovic pourrait bien devenir le prochain buteur phare du FC Barcelone.

