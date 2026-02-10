Revue de presse espagnole : Messi de retour au FC Barcelone, Mbappé regrette Xabi Alonso au Real Madrid 

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 10 février 2026. Au menu du jour : la nostalgie de Kylian Mbappé pour Xabi Alonso et le retour annoncé de Lionel Messi au FC Barcelone.

AS : « Il reste beaucoup de temps »

Si As a donné la parole au pilote Fernando Alonso, on apprend que Dani Carvajal, avec qui les relations sont tendues avec Alvaro Arbeloa au sein du Real Madrid, a rendu visite à un spécialiste à Londres pour faire constater qu’il était bien apte à jouer.

MARCA : « Les gardiens d’Arbeloa »

Si la victoire du Real Madrid à Valence (2-0) a mis en avant la solidité du trio Camavinga-Tchouaméni-Valverde, Kylian Mbappé regretterait Xabi Alonso ! Le Bondynois se sentirait désormais moins épanoui avec Arbeloa.

SPORT : « Messi, clé électorale »

Le retour programmé de la légende Lionel Messi au FC Barcelone en 2029 serait une manoeuvre pour les élections à la présidence du club catalan, qui doivent s’ouvrir au mois de mars prochain. L’Argentin suit de loin le processus.

MUNDO DEPORTIVO : « Élections en vue »

Mundo Deportivo a préparé tout un dossier pour expliquer par A + B tout le processus électoral du FC Barcelone, initié hier par la démission de Joan Laporta à la présidence. Cinq candidats sont aujourd’hui en lice : Laporta, Victor Font, Xavier Vilajoana, Marc Ciria et Joan Camprubi.