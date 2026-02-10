À LA UNE DU 10 FéV 2026
[11:03]RC Lens : Yannick Cahuzac proche d’un retour inattendu au Racing ?
[10:40]OM : un coach déjà sondé pour remplacer De Zerbi ?
[10:13]Revue de presse espagnole : Messi de retour au FC Barcelone, Mbappé regrette Xabi Alonso au Real Madrid 
[10:00]Stade Rennais : après Beye, la date du départ de Pouille connue ?
[09:47]ASSE : un coup de génie de Kilmer a éclipsé les bons débuts de Montanier 
[09:16]OM : une action coup de poing des supporters avant Strasbourg ? 
[08:48]FC Nantes : Habib Beye relancé par les Kita ?
[08:15]Stade Rennais : coup de théâtre pour Franck Haise !
[07:50]PSG : les débuts de Dro face à l’OM ont fait des étincelles au FC Barcelone !
[07:30]Equipe de France : Benzema et une ex star des Bleus impliqués dans l’affaire Epstein ?
Revue de presse espagnole : Messi de retour au FC Barcelone, Mbappé regrette Xabi Alonso au Real Madrid 

Par Bastien Aubert - 10 Fév 2026, 10:13
Lionel Messi
Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 10 février 2026. Au menu du jour : la nostalgie de Kylian Mbappé pour Xabi Alonso et le retour annoncé de Lionel Messi au FC Barcelone.

AS : « Il reste beaucoup de temps »

Si As a donné la parole au pilote Fernando Alonso, on apprend que Dani Carvajal, avec qui les relations sont tendues avec Alvaro Arbeloa au sein du Real Madrid, a rendu visite à un spécialiste à Londres pour faire constater qu’il était bien apte à jouer.

MARCA : « Les gardiens d’Arbeloa »

Si la victoire du Real Madrid à Valence (2-0) a mis en avant la solidité du trio Camavinga-Tchouaméni-Valverde, Kylian Mbappé regretterait Xabi Alonso ! Le Bondynois se sentirait désormais moins épanoui avec Arbeloa.

SPORT : « Messi, clé électorale »

Le retour programmé de la légende Lionel Messi au FC Barcelone en 2029 serait une manoeuvre pour les élections à la présidence du club catalan, qui doivent s’ouvrir au mois de mars prochain. L’Argentin suit de loin le processus.

MUNDO DEPORTIVO : « Élections en vue »

Mundo Deportivo a préparé tout un dossier pour expliquer par A + B tout le processus électoral du FC Barcelone, initié hier par la démission de Joan Laporta à la présidence. Cinq candidats sont aujourd’hui en lice : Laporta, Victor Font, Xavier Vilajoana, Marc Ciria et Joan Camprubi.

