Si jamais Alvaro Arbeloa ne faisait pas l’affaire au poste d’entraîneur du Real Madrid, Florentino Pérez sait que l’ancien Lensois Eric Chelle, sélectionneur du Nigéria, rêve de venir.

Ce lundi, un journaliste espagnol assure que l’ambiance est meilleure au sein du vestiaire madrilène depuis qu’Alvaro Arbeloa a succédé à Xabi Alonso. Ce dernier avait eu le grand tort de se mettre à dos plusieurs cadres (Vinicius Jr, Valverde, Rodrygo…) par ses méthodes autoritaires. L’ancien défenseur, qui lui a donc succédé, est plus conciliant, ce qui fait que tout le monde tire à nouveau dans le même sens. Mais au niveau du jeu, c’est toujours aussi laborieux. Le Real Madrid reste dans la roue du FC Barcelone, à un point, mais il ne semble pas en mesure de remporter la Liga et encore moins la Champions League.

« Mon rêve est de devenir le premier entraîneur africain à diriger le Real Madrid »

Ce qui pourrait inciter Florentino Pérez à changer d’entraîneur l’été prochain. On sait que le rêve du président madrilène se nomme Jürgen Klopp. Mais l’Allemand ne semble pas décidé à diriger à nouveau une équipe. Dans le cas où il ne pourrait pas activer son plan A, un technicien étonnant vient de faire une candidature spontanée ! Il s’agit de l’ancien défenseur du RC Lens Eric Chelle, qui réalise de belles choses à la tête de la sélection nigériane. Sur Canal+, celui qui a joué trois ans chez les Sang et Or (2008-11) a déclaré : « Mon rêve est de devenir le premier entraîneur africain à diriger le Real Madrid ».

Un rêve pas impossible à réaliser mais, pour qu’il se réalise, il faudra que Chelle réalise de sacrés exploits avec les Super Eagles ou une autre équipe. Car Florentino Pérez recrute soit la crème des entraîneurs, soit fait confiance à des anciens de la Maison Blanche. Et comme Chelle n’a pas porté le maillot merengue durant sa carrière de joueur…