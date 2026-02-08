PSG Mercato : Vitinha met fin aux rumeurs, le Real Madrid est fixé !

Au cœur des dernières grosses rumeurs mercato, une information a récemment circulé affirmant que Vitinha pourrait rejoindre le Real Madrid. Dans un post publié par La Source Parisienne sur X (@lasource75006), le compte qui suit le PSG a tenu à clarifier la situation réelle autour du milieu portugais — et il dément fermement toute idée d’un transfert imminent vers l’Espagne.

Ce que disent les faits

Contrat long terme à Paris : Vitinha est sous contrat avec le Paris Saint‑Germain jusqu’en juin 2029 après avoir prolongé récemment.

Pas de clause libératoire : Les règles du football français interdisent généralement ce type de clauses dans les contrats des joueurs.

Rumeurs répétées mais pas de source solide : La presse espagnole continue d’évoquer un possible intérêt du Real Madrid pour Vitinha et même des montants très élevés, mais ces affirmations ne reposent sur aucune confirmation officielle du club parisien ou du joueur.

Pourquoi la rumeur persiste

Les médias espagnols ont parfois alimenté l’idée d’un intérêt madrilène pour Vitinha, en particulier dans un contexte où le Real chercherait à renforcer son milieu de terrain — notamment si certains cadres comme Modrić ou Kroos ne sont plus là. Cela alimente naturellement les spéculations, malgré l’absence de preuves concrètes.

Déclarations et positions officielles

Le PSG n’a aucune intention déclarée de vendre Vitinha et le considère comme un élément clé du projet sportif. D’autre part, des spécialistes comme Fabrizio Romano ont précisé que Vitinha est « intransférable » et que son contrat ne comporte aucune clause libératoire de ce type. Enfin, bien que peu de déclarations directes aient été faites récemment par Vitinha sur son avenir, plusieurs comptes d’experts et rapports indiquent qu’il se sent bien à Paris et qu’il n’a pas manifesté d’envie publique de partir.

Vitinha a investi dans une maison

Selon La Source Parisienne, Vitinha se sentirait très bien à Paris — à tel point qu’il aurait investi dans une maison dans la capitale. Cela corrobore l’image d’un joueur intégré à la vie locale et attaché à son club, au-delà des simples considérations financières ou sportives. De quoi mettre fin, indirectement, à toute rumeur.

Les rumeurs de transfert de Vitinha vers le Real Madrid cet été sont largement exagérées, voire infondées. Entre son contrat solide jusqu’en 2029, l’absence de clause libératoire dans le cadre juridique français, et la volonté apparente du PSG de le garder, il est donc aujourd’hui très improbable que le milieu portugais quitte le club parisien prochainement.