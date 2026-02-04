À LA UNE DU 4 FéV 2026
Real Madrid Mercato : Vitinha (PSG) pas une priorité, le vestiaire toujours divisé

Par Raphaël Nouet - 4 Fév 2026, 10:51
Vitinha en action lors de Strasbourg-PSG.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Selon les informations de la presse espagnole, le Real Madrid aurait conscience de la quasi impossibilité d’arracher Vitinha au PSG et se serait rabattu sur une piste toute aussi alléchante.

Hier, nous avons relayé l’information selon laquelle le Real Madrid aurait fait du recrutement de Vitinha sa priorité pour la saison prochaine. Le club merengue serait prêt à lâcher Arda Güler ou Eduardo Camavinga plus un gros chèque pour attirer le métronome du PSG, dont la cote serait proche des 150 M€. Mais ce mercredi, le journaliste Mario Cortegona assure le contraire : les dirigeants merengue seraient conscients que Paris ne lâchera jamais Vitinha, tout comme Chelsea ne vendra pas Enzo Fernandez. Aussi, la priorité serait l’Argentin Alexis Mac Allister, que Carlo Ancelotti voulait déjà faire venir il y a deux ans. Liverpool serait plus enclin à convaincre que le PSG et Chelsea…

Arbeloa vu comme un simple intérimaire

Par ailleurs, le journaliste Anton Meana, de l’émission El Larguero, assure que l’ambiance est toujours aussi délétère dans le vestiaire madrilène. Une partie des joueurs ne respecterait pas Alvaro Arbeloa, qui serait toujours considéré comme un simple intérimaire. Plusieurs de ses choix seraient contestés, comme par exemple le fait que Dani Ceballos n’ait pas joué contre le Benfica (2-4) la semaine dernière. Si la conférence de presse avant le match face au Rayo (2-1) a démarré en retard, c’est notamment parce qu’il y aurait eu explication entre le coach et ses joueurs.

La situation ne s’arrange donc pas au Real Madrid, tout comme le niveau de jeu. Battus par le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, éliminés de la Coupe du Roi, les Merengue se dirigent vers une nouvelle saison décevante…

