Courtisé par le FC Barcelone, Bradley Barcola (23 ans) pourrait quitter le PSG pour un autre club déjà redouté par Paris !

C’est le genre de timing qui met forcément de l’huile sur le feu. Alors que le PSG s’apprête à jouer une finale de Ligue des Champions face à Arsenal, les Gunners s’activent déjà sur un dossier sensible côté parisien : Bradley Barcola. L’ailier du PSG, en pleine progression cette saison, attire de plus en plus l’attention du club londonien, qui cherche à renforcer son secteur offensif avec un profil explosif, jeune et déjà expérimenté au très haut niveau.

Romano met la pression sur le PSG et Barcola

Selon Fabrizio Romano, Arsenal suit de très près la situation de Bradley Barcola et l’a intégré dans sa short-list pour le mercato estival. Auteur d’une saison pleine avec le PSG, le joueur de 23 ans a disputé 48 matchs toutes compétitions confondues, avec 13 buts et 7 passes décisives. Des statistiques solides qui confirment sa montée en puissance dans la rotation parisienne.

Sous contrat jusqu’en 2028, Barcola représente aujourd’hui un actif majeur du projet parisien. Et forcément, un éventuel départ vers un concurrent direct européen comme Arsenal aurait un impact sportif et symbolique important. Du côté des Gunners, l’ambition est claire : renforcer les ailes avec un joueur capable de faire des différences en un contre un, d’accélérer le jeu et de s’adapter rapidement à la Premier League. Le profil de Barcola correspond parfaitement à cette recherche.

Arsenal n’aurait que 5% de chance dans ce dossier

Mais à ce stade, le dossier reste encore loin d’être bouclé. Le PSG n’a aucune intention de brader son joueur, et sa valeur estimée à environ 70 millions d’euros constitue un premier filtre naturel dans les négociations. Dans ce contexte, plusieurs scénarios se dessinent pour l’été : Le plus probable reste une continuité au PSG, avec environ 65 % de chances, le club parisien considérant Barcola comme un élément d’avenir important du projet.

Arsenal reste néanmoins en embuscade, avec environ 30 % de probabilité de voir le club anglais tenter une offensive concrète si certaines conditions sont réunies, notamment une ouverture du PSG ou une volonté du joueur de franchir un cap en statut. Enfin, un transfert immédiat cet été vers Londres reste minoritaire, autour de 5 %, tant le PSG est en position de force contractuellement et sportivement.

Ce qui rend ce dossier particulièrement sensible, c’est aussi le contexte : voir un joueur ciblé par Arsenal pendant que les deux clubs s’affrontent en finale européenne ajoute une dimension stratégique supplémentaire. Pour le PSG, l’enjeu est simple : garder la main sur un joueur en pleine progression et éviter d’offrir un renfort direct à un adversaire européen. Le mercato ne fait que commencer, mais le dossier Barcola pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été parisien.