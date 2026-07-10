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OM Mercato : un ex défenseur du PSG a signé à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 10 Juil 2026, 07:00
Grégory Lorenzi (OM)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Non conservé par le PSG en 2025, Mohamed Baradji (18 ans) s’est engagé avec l’OM.

L’OM continue de miser sur son centre de formation. Le club phocéen a officialisé ce jeudi la signature du premier contrat professionnel de Mohamed Baradji, jeune défenseur central arrivé en provenance du PSG l’an dernier.

Baradji recalé par le PSG

Non conservé par le club parisien en 2025, Mohamed Baradji (18 ans) avait choisi de poursuivre sa progression à Marseille. Un choix qui porte aujourd’hui ses fruits puisque l’OM lui a offert son premier contrat professionnel, avec un engagement jusqu’en 2029. Le défenseur central, né en 2008, s’est rapidement imposé comme un élément important des équipes de jeunes marseillaises. 

Solide avec les U19 Nationaux comme avec la réserve, il a convaincu les dirigeants olympiens de miser sur lui pour les prochaines saisons. Même s’il n’a pas encore effectué ses débuts avec l’équipe première, Baradji fait partie des joueurs les plus prometteurs du centre de formation. Son évolution est suivie de près par le staff marseillais, qui souhaite lui permettre de franchir progressivement les différentes étapes vers le plus haut niveau.

Un défenseur voué à réussir à l’OM ?

Cette signature s’inscrit dans la stratégie de l’OM de valoriser davantage sa formation. Après plusieurs jeunes récemment sécurisés par le club, Mohamed Baradji rejoint la liste des espoirs sur lesquels Marseille compte bâtir l’avenir. Le parcours du jeune défenseur illustre également qu’un départ du PSG n’est pas forcément un frein à une carrière de haut niveau. 

Recalé par son club formateur, il a trouvé à Marseille un environnement propice à son développement et une véritable confiance de la part des dirigeants. À seulement 18 ans, Mohamed Baradji dispose désormais de plusieurs saisons pour confirmer tout son potentiel et tenter de rejoindre, à terme, le groupe professionnel de l’OM.

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