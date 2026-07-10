Proche de signer à Fenerbahçe mercredi, Mason Greenwood (24 ans) voit bel et bien l’Atlético Madrid revenir en trombe pour l’arracher à l’OM au mercato estival.

Le dossier Mason Greenwood est loin d’être terminé. Alors qu’un transfert vers Fenerbahçe semblait quasiment bouclé, L’Équipe confirme que l’Atlético de Madrid est revenu en force ces dernières heures avec une offensive qui pourrait totalement rebattre les cartes.

Mercredi encore, le club turc semblait tenir la corde. Le père de Greenwood ainsi que son avocat, Martin Budworth, poussaient clairement en faveur de Fenerbahçe. Ce dernier, personnage très influent dans l’entourage de l’attaquant anglais, avait notamment obtenu une offre salariale XXL estimée entre 7 et 8 millions d’euros nets par saison, sur un contrat de quatre ans.

Simeone a validé Greenwood fin juin

Mais selon L’Équipe, l’Atlético de Madrid n’a jamais abandonné ce dossier. Diego Simeone a validé le profil de Greenwood (24 ans) depuis plusieurs semaines et les dirigeants madrilènes multiplient désormais les arguments pour convaincre l’ancien joueur de Manchester United. Sur le plan financier, les Colchoneros proposent un contrat de cinq saisons avec un salaire compris entre 5 et 6 millions d’euros nets par an, auquel s’ajouterait un intéressement sur les droits à l’image. Une proposition moins élevée que celle de Fenerbahçe, mais compensée par un projet sportif bien plus ambitieux.

L’Atlético promet notamment à Greenwood un rôle majeur dans son dispositif offensif. Les dirigeants espagnols lui expliquent qu’il pourrait devenir le successeur naturel d’Antoine Griezmann et retrouver son statut dans un très grand club européen, avec l’espoir, à terme, de revenir un jour en Premier League. Le possible départ de Julian Alvarez renforcerait encore cette perspective.

La promesse d’un nouveau Griezmann

Cet argument semble avoir trouvé un écho favorable auprès du joueur. Greenwood aurait fait savoir aux dirigeants madrilènes qu’il garde un excellent souvenir de son passage à Getafe lors de la saison 2023-2024 et qu’il souhaite revenir vivre à Madrid. Il aurait également confié cette préférence à plusieurs de ses coéquipiers marseillais ces derniers jours à la Commanderie. Pour l’OM, l’offre de l’Atlético est également plus intéressante. Le club espagnol proposerait 45 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 5 millions de bonus, contre 40 millions d’euros plus bonus pour Fenerbahçe.

Reste toutefois un point sensible : la répartition du montant du transfert. Entre le pourcentage dû à Manchester United et les différentes commissions, Marseille ne récupérera pas l’intégralité de la somme. Une clause négociée lors de l’arrivée de Greenwood prévoit également que le joueur perçoive 8,5 % du montant de son futur transfert, même si celui-ci aurait accepté d’y renoncer pour faciliter son départ, aussi bien vers Fenerbahçe que vers l’Atlético. Le feuilleton Greenwood est donc relancé. Alors que Fenerbahçe semblait avoir pris une avance décisive, l’Atlético Madrid pourrait finalement rafler la mise grâce à un projet sportif qui séduit davantage l’international anglais.