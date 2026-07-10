RC Lens Mercato : Sangaré envoie un mauvais signal à Toppmöller 

Sans Mamadou Sangaré, les joueurs du RC Lens ont repris la route du centre d’entraînement ce jeudi sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Dino Toppmöller.

Une nouvelle page s’est ouverte ce jeudi au RC Lens. Quarante-huit jours après le sacre en Coupe de France face au PSG (3-1), les Sang et Or ont retrouvé les terrains de la Gaillette sous les ordres de leur nouvel entraîneur, Dino Toppmöller.

Sangaré absent de la reprise au RC Lens

Avant de débuter véritablement la préparation estivale, les Sang et Or ont consacré leurs deux premières journées aux traditionnels tests médicaux et physiques. L’occasion pour le technicien allemand de faire connaissance avec son groupe ainsi qu’avec les nouveaux membres de son staff. Sans surprise, la première recrue estivale Michaël Cuisance était bien présente, tout comme Rémy Labeau-Lascary, de retour après son prêt à Brest. En revanche, une absence n’est pas passée inaperçue : celle de Mamadou Sangaré.

Le milieu de terrain du RC Lens, régulièrement annoncé sur le départ depuis l’ouverture du mercato, n’a pas participé à cette reprise. De quoi alimenter les spéculations autour de son avenir ? Pas forcément. En réalité, le joueur malien bénéficie simplement de quelques jours de repos supplémentaires après son rassemblement avec la sélection du Mali. Son absence est donc parfaitement justifiée et ne remet pas en cause, à ce stade, son retour au sein du groupe lensois.

Hazard attendu la semaine prochaine

Il n’empêche que le dossier Sangaré reste l’un des plus suivis de l’été. Très courtisé, le milieu de terrain pourrait rapporter une importante indemnité de transfert au Racing si une offre répond aux attentes de la direction artésienne. Pendant ce temps, le mercato lensois continue d’avancer. L’arrivée de Thorgan Hazard n’est plus qu’une question de temps. Attendu depuis plusieurs semaines, l’international belge devrait officiellement s’engager avec le RC Lens au début de la semaine prochaine.

Le club artésien travaille également sur plusieurs dossiers internes. Les gardiens Régis Gurtner et Mathieu Gorgelin, tous deux en fin de contrat depuis le 30 juin, pourraient finalement prolonger l’aventure dans le Pas-de-Calais. Pour Dino Toppmöller, cette reprise marque le véritable lancement de son projet lensois. Reste désormais à savoir si Mamadou Sangaré fera partie de l’aventure ou s’il quittera le club avant la fermeture du mercato.