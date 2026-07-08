RC Lens : Pierre Sage envoie un message piquant aux supporters lensois

Parti du RC Lens pour rejoindre la Premier League, Pierre Sage a livré une sortie qui risque de faire parler dans l’Artois. Interrogé sur le fait de ne pas disputer la Ligue des champions avec les Sang et Or, l’ancien entraîneur lensois a répondu avec une formule piquante. Une déclaration qui ne devrait pas forcément passer inaperçue auprès des supporters lensois.

Pierre Sage assume son choix de la Premier League

Pierre Sage n’a visiblement aucun regret. Alors que son départ du RC Lens a pu surprendre, l’entraîneur français a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre l’Angleterre. Pour lui, l’appel de la Premier League représentait une opportunité trop importante pour être refusée.

« Et cet autre rêve, c’était d’aller en Premier League un jour », a-t-il confié. Avant de préciser pourquoi il a décidé de saisir cette occasion maintenant : « Parce que j’en viens à me dire que le train ne repassera pas. »

Une phrase forte, qui résume bien l’état d’esprit de Pierre Sage. À ses yeux, cette aventure anglaise était plus qu’un simple choix de carrière. C’était une chance rare, presque impossible à refuser.

Une phrase qui risque de piquer les supporters lensois

Mais c’est surtout une autre déclaration qui pourrait faire réagir du côté du RC Lens. Lorsqu’on lui fait remarquer qu’il ne disputera pas la Ligue des champions avec Lens, Pierre Sage a répondu avec une formule pour le moins osée.

« Quand on me dit : “Tu ne vas pas jouer la Ligue des champions avec Lens”… Je réponds : “Non, mais je jouerai la Ligue des champions tous les week-ends en Premier League.” »

Une sortie qui peut s’entendre sur le plan sportif, tant la Premier League est considérée comme le championnat le plus relevé au monde. Mais pour les supporters lensois, cette phrase pourrait aussi être perçue comme un manque de considération envers l’importance d’une qualification européenne avec le RC Lens.

Car à Lens, la Ligue des champions n’est pas un détail. C’est un symbole, une fierté, un rêve collectif. Et voir Pierre Sage comparer les affiches de Premier League à une Ligue des champions hebdomadaire risque forcément de diviser.

Pierre Sage : "Quand on me dit : 'Tu ne vas pas jouer la Ligue des champions [avec Lens]'…



𝗝𝗘 𝗥𝗘́𝗣𝗢𝗡𝗗𝗦 : '𝗡𝗢𝗡, 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗝𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥𝗔𝗜 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗪𝗘𝗘𝗞-𝗘𝗡𝗗𝗦 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘.'" 😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/RFQWYWyOaN — Footballogue (@Footballogue) July 7, 2026

Sage explique son timing particulier

Pierre Sage a aussi tenu à replacer son choix dans un contexte personnel. Contrairement à d’autres entraîneurs passés par une longue carrière de joueur professionnel, lui estime avoir un parcours différent, avec une fenêtre de réussite plus courte dans le monde du football.

« Ça se joue dans un contexte un peu plus profond me concernant : je n’ai pas eu une carrière avant. Ma vie professionnelle dans le foot se joue de 45 à 60 ans. Je ne suis peut-être pas sur les mêmes timings que les autres », a-t-il expliqué.

Avec cette déclaration, l’ancien coach lensois veut faire comprendre qu’il ne pouvait pas forcément se permettre d’attendre. Pour lui, la Premier League était une opportunité à saisir immédiatement, même si cela signifiait tourner le dos à un projet lensois ambitieux.

Une sortie qui ne fera pas l’unanimité à Lens

Reste que cette prise de parole ne devrait pas laisser les supporters du RC Lens indifférents. Si Pierre Sage a le droit d’assumer son rêve anglais, sa comparaison avec la Ligue des champions a de quoi faire grincer quelques dents.

À Lens, le public est particulièrement attaché aux valeurs du club, à la fidélité et à l’idée de construire quelque chose dans la durée. Son départ avait déjà pu laisser un goût amer à certains. Cette déclaration pourrait encore accentuer ce sentiment.

Pierre Sage a choisi la Premier League et il l’assume totalement. Mais avec cette formule sur la Ligue des champions, il vient peut-être d’envoyer un message un peu trop frontal à un club et à des supporters qui espéraient le voir poursuivre l’aventure dans le Nord.