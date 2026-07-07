RC Lens : Leca annonce la couleur pour le mercato et rend hommage à Pierre Sage !

Le message est clair. À quelques jours de la reprise du RC Lens, Jean-Louis Leca a dévoilé les ambitions du club artésien et prévenu que le mercato pourrait encore réserver des mouvements importants.

Leca veut exister sur plusieurs tableaux

Dans un entretien accordé à Corse Matin, le directeur sportif du RC Lens a expliqué que le Racing devait continuer à grandir tout en s’adaptant aux réalités économiques du football français. Avec une nouvelle participation en Ligue des champions, les Sang et Or devront construire un effectif capable de répondre aux exigences d’un calendrier beaucoup plus chargé.

« Hormis les plus grands clubs du monde, c’est chaque année un éternel recommencement. Chaque saison est différente, nous allons jouer tous les trois jours, donc on doit bâtir un effectif capable d’enchaîner et d’exister sur plusieurs tableaux », a expliqué Jean-Louis Leca.

Le dirigeant du RC Lens ne cache pas que certains départs pourraient intervenir cet été. Le modèle du club repose désormais sur une stratégie bien définie : développer des talents, recruter intelligemment et valoriser les joueurs pour permettre au projet de continuer à progresser.

Un bel hommage à Pierre Sage

« On est prêt à se dire que l’on est capable de perdre tel ou tel joueur, car avec la baisse des droits TV, c’est désormais notre business model. Faire avancer nos jeunes, bien recruter, mettre en avant et vendre », a-t-il assumé.

Une philosophie qui correspond parfaitement à l’identité construite par le RC Lens ces dernières années. Malgré les ambitions sportives élevées, le club refuse de brûler les étapes et souhaite poursuivre son développement sur le long terme. « Ce n’est pas que l’équipe première. Continuons à faire avancer nos jeunes, nos infrastructures, notre staff, notre recrutement, ainsi, on se donnera les moyens de gagner. Je n’ai pas une vision à court terme, mais à long terme », a insisté Leca.

Le directeur sportif est également revenu sur le départ de Pierre Sage, officialisé récemment. Même si leur collaboration s’arrête, il garde un profond respect pour le travail accompli par l’ancien entraîneur lensois. « Il y a beaucoup de gens qui vont et viennent. Je pense que l’on aurait pu continuer à réaliser de belles choses ensemble, il faut le remercier de ce qu’il a fait au RC Lens. Maintenant, chacun va poursuivre sa route de son côté », a confié Leca. Avec une saison historique qui se profile et un retour sur la scène européenne, le RC Lens sait que le défi sera immense. Mais Jean-Louis Leca veut maintenir une ligne directrice : progresser sans perdre l’ADN du club.