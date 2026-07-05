Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À peine arrivé au Stade Rennais, Adrien Thomasson (32 ans) continue de faire parler de lui… du côté du RC Lens.

Parti cet été pour relever un nouveau défi au Stade Rennais, Adrien Thomasson laisse de bons souvenirs dans l’Artois. Le milieu de 32 ans a marqué les esprits par son investissement et son état d’esprit, au point de rester très proche de plusieurs membres du RC Lens. Une complicité qui s’est encore vérifiée dans une séquence diffusée dans le reportage Charbonneurs.

Une petite pique qui fait mouche au RC Lens

Au cours d’un échange consacré à l’organisation du prochain, Trophée des Champions entre le RC Lens et le PSG, Adrien Thomasson interroge Benjamin Parrot, directeur général du club artésien. « Et pour les familles, vous allez savoir rapidement ? », demande le milieu rennais.

La réponse fuse immédiatement, avec beaucoup d’ironie : « Alors je ne savais pas que Rennes était au Trophée des Champions ? » Une réplique qui provoque les sourires et illustre parfaitement la bonne ambiance qui règne entre les différents protagonistes.

Une relation restée intacte ?

Loin d’une véritable critique, cette remarque s’apparente davantage à une plaisanterie entre anciens collègues. Benjamin Parrot fait simplement référence au fait que le Stade Rennais, nouveau club de Thomasson, ne dispute évidemment pas le Trophée des Champions, contrairement au RC Lens.

Désormais sous les ordres de Franck Haise, Adrien Thomasson espère apporter toute son expérience au Stade Rennais pour permettre au club breton de briller en Ligue Europa et en Ligue 1. Du côté du RC Lens, on garde manifestement beaucoup d’affection pour un joueur qui a marqué son passage chez les Sang et Or. Et cette petite séquence pleine d’humour en est sans doute la meilleure preuve.