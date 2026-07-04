RC Lens Mercato : après Sangaré, Sage prépare un nouveau coup bas à Leca

Fraîchement installé sur le banc de Crystal Palace, Pierre Sage commence déjà à dessiner les contours de son effectif. Si Mamadou Sangaré est déjà dans son viseur, il est loin d’être le seul…

À peine arrivé en Premier League après son passage remarqué au RC Lens, Pierre Sage prépare déjà le mercato estival des Eagles. Et selon L’Équipe, le nouveau coach londonien n’exclut pas de piocher dans son ancien effectif lensois pour solidifier son secteur défensif.

Le club anglais, engagé dans un nouveau cycle après le départ d’Oliver Glasner, cherche notamment à renforcer sa charnière centrale, alors que plusieurs mouvements sont attendus en interne.

Des défenseurs de Lens dans le viseur

Parmi les profils évoqués, plusieurs noms reviennent logiquement avec Malang Sarr (libre), Ismaëlo Ganiou ou encore Samson Baidoo. Des joueurs très utilisés sous les ordres de Pierre Sage à Lens, un facteur qui joue clairement en leur faveur dans cette logique de recrutement. Ce ne sont peut-être pas les seuls joueurs concernés, étant donné que Mamadou Sangaré serait aussi observé par Palace.

En parallèle, Crystal Palace suivrait aussi Charlie Cresswell (Toulouse), en cas de départ de Maxence Lacroix après la Coupe du monde. Le défenseur anglais attire également l’attention de Rennes, déjà positionné sur le dossier. Mais selon les dernières tendances, les Eagles ne se montrent pas encore très offensifs sur ce dossier estimé à environ 25 millions d’euros par le TFC.

Alors que la communication de Pierre Sage autour de son départ a été mal perçue par une partie des supporters lensois, pas sûr que cette volonté de piocher à Lens pour se renforcer ne l’aide à « redorer » le blason…