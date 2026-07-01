Ancien coach du RC Lens, Pierre Sage n’aura aucun scrupule à dévaliser les Sang et Or pour étoffer son effectif à Crystal Palace au mercato estival.

Le mercato estival pourrait réserver un nouveau bras de fer au RC Lens. Après avoir perdu Pierre Sage, les Sang et Or pourraient désormais voir leur ancien entraîneur tenter de leur enlever l’un des hommes forts de l’effectif : Mamadou Sangaré.

Sage met le paquet sur Sangaré

Selon Sky Sports, Crystal Palace suit de très près le milieu international malien. Arrivé à Lens à l’été 2025 en provenance du Rapid Vienne contre environ 8 millions d’euros, bonus compris, Sangaré a réalisé une première saison exceptionnelle en Ligue 1. Récompensé par le prix Marc-Vivien Foé, il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux du championnat grâce à ses 29 apparitions, 3 buts et 4 passes décisives.

Mais le RC Lens n’a aucune intention de brader son joueur. Sous contrat jusqu’en 2030, le Malien ne partirait qu’en échange d’une offre estimée à au moins 50 millions d’euros. De quoi refroidir bon nombre de prétendants.

Le RC Lens ne se laisse pas faire

Le principal danger pourrait toutefois venir de Pierre Sage. Désormais sur le banc de Crystal Palace, le technicien connaît parfaitement Sangaré, dont il avait fait l’un des piliers de son équipe à Lens. À plusieurs reprises, il avait salué ses qualités, tandis que le milieu avait publiquement soutenu son entraîneur lorsque celui-ci avait été critiqué par une partie des supporters après son départ.

Pour autant, rien ne laisse penser que Mamadou Sangaré souhaite quitter l’Artois dans l’immédiat. Très attaché au RC Lens, l’international malien multiplie les marques d’affection envers son club. Il s’affiche régulièrement avec les couleurs sang et or et avait même fait broder le logo du Racing sur sa tenue de mariage, un symbole fort de son attachement. Pierre Sage devra donc sortir de solides arguments pour convaincre le joueur, mais aussi faire plier Jean-Louis Leca et la direction lensoise, qui comptent bien conserver l’un de leurs plus grands atouts pour la saison à venir.