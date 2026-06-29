Si Florian Thauvin (33 ans) ne néglige rien pendant ses vacances en Corse, un coéquipier du RC Lens a montré les muscles au nouveau coach Dino Toppmöller.

La préparation estivale bat son plein du côté des joueurs du RC Lens. Avant même la reprise officielle de l’entraînement, plusieurs Sang et Or multiplient les séances individuelles afin d’arriver dans les meilleures conditions sous les ordres de Dino Toppmöller.

Antonio sur à grosses gouttes loin de Lens

Ces derniers jours, Florian Thauvin avait déjà montré sa détermination en partageant des images de ses séances intensives en Corse. Entre matchs de padel et travail physique sur tapis de course, l’ancien international français n’a visiblement rien laissé au hasard pendant ses vacances. Mais il n’est pas le seul à envoyer un signal fort au nouveau staff lensois.

Cette fois, c’est Kyllian Antonio (18 ans) qui a retenu l’attention sur les réseaux sociaux. Le jeune défenseur du RC Lens a publié plusieurs séquences de sa préparation physique sur Instagram. On le découvre en plein travail sur un terrain de football, enchaînant les exercices de vitesse et de coordination avec des plots, avant de poursuivre sa séance sur la plage avec un parcours entre des piquets. Torse nu sous le soleil, lunettes de soleil sur le nez, Antonio affiche une condition physique déjà très avancée.

Pas de répit pendant les vacances

Ces images illustrent la volonté du jeune Lensois de marquer des points avant la reprise. Avec l’arrivée de Dino Toppmöller sur le banc artésien, tous les compteurs sont remis à zéro et chaque joueur tentera de convaincre le nouvel entraîneur de lui accorder une place importante dans la rotation. Cette implication ne peut être qu’un signal positif pour le technicien allemand, qui découvrira un groupe déjà investi physiquement dès les premiers jours de la préparation.

Au RC Lens, la concurrence promet d’être intense et chacun cherche déjà à se distinguer. Une chose est certaine : entre Florian Thauvin et Kyllian Antonio, les Sang et Or semblent bien décidés à revenir avec une préparation irréprochable avant le début de la nouvelle saison.