Si plusieurs clubs de Ligue 1 apprécient le profil de Pablo Pagis, l’ailier du FC Lorient pourrait décider d’aller au clash pour accélérer son départ au mercato estival.

Le dossier Pablo Pagis entre dans une phase décisive. Auteur d’une saison très convaincante sous les couleurs du FC Lorient, le joueur de 23 ans attire de nombreux regards en Ligue 1. L’OM, le RC Lens ou encore le Stade Rennais suivent avec attention l’évolution de sa situation, convaincus du potentiel de l’ailier offensif. Mais un obstacle majeur bloque aujourd’hui les discussions : les exigences financières du FC Lorient.

Les dirigeants bretons valoriseraient leur joueur à hauteur de 20 millions d’euros, avec des bonus permettant d’approcher les 25 millions. Un montant qui refroidit clairement les clubs intéressés, aucun d’entre eux ne semblant disposé à s’aligner sur de telles demandes.

Le FC Lorient sous pression

Cette position pourrait toutefois devenir difficile à tenir au fil des semaines. Pablo Pagis arrive dans une période importante de sa carrière et sa situation contractuelle pourrait rapidement peser dans les négociations. Plus le temps passera, plus les prétendants auront intérêt à patienter afin de faire baisser le prix réclamé par les Merlus. Le calcul est simple : sans prolongation de contrat, la marge de manœuvre de Lorient diminuera progressivement. Les clubs intéressés le savent parfaitement et pourraient choisir de temporiser plutôt que de céder aux exigences actuelles.

C’est précisément ce qui pourrait conduire à un véritable bras de fer, selon le site Jeunes Footeux. Si le FC Lorient reste inflexible, le marché autour de Pablo Pagis risque de rester particulièrement calme pendant une bonne partie de l’été. Dans le même temps, le joueur pourrait être tenté de pousser pour faciliter son départ si une opportunité intéressante se présente. Une situation classique sur le marché des transferts, mais qui place souvent les clubs vendeurs dans une position délicate. Car le risque existe pour les Merlus.

OM, RC Lens et Stade Rennais à l’affût

Si aucune offre proche de leurs attentes n’arrive, ils pourraient se retrouver confrontés à un choix difficile : accepter une proposition plus raisonnable dans les dernières semaines du mercato ou conserver leur joueur avec le danger de voir sa valeur marchande diminuer rapidement. Pour l’instant, les différents prétendants observent attentivement l’évolution du dossier. L’OM cherche toujours à renforcer son secteur offensif, le RC Lens reste à la recherche de profils capables d’apporter de la percussion devant, tandis que le Stade Rennais surveille également plusieurs pistes offensives.

Tous semblent néanmoins partager la même position : Pablo Pagis est un joueur intéressant, mais pas à n’importe quel prix. Les prochaines semaines pourraient donc être déterminantes. Entre les ambitions du FC Lorient, les attentes du joueur et la prudence des clubs intéressés, tous les ingrédients sont réunis pour faire de Pablo Pagis l’un des dossiers les plus suivis du mercato estival.