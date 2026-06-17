La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Future recrue annoncée du Stade Rennais, Issa Soumaré (Le Havre, 25 ans) fait déjà enrager les supporters du RC Lens.

Le Stade Rennais n’a pas encore officialisé l’arrivée d’Issa Soumaré que le dossier fait déjà réagir ailleurs en Ligue 1. Annoncé tout proche des Rouge et Noir, l’ailier du Havre suscite notamment de nombreux regrets du côté du RC Lens, où plusieurs supporters estimaient que le Sénégalais aurait été un renfort idéal pour leur équipe.

« Pff, c’est lui qu’il fallait prendre ! »

Auteur d’une saison remarquée avec Le Havre, Issa Soumaré a attiré l’attention de plusieurs clubs français grâce à ses 8 buts inscrits en Ligue 1. À 25 ans, l’ancien joueur de Génération Foot apparaît comme un profil capable d’apporter vitesse, percussion et efficacité offensive, des qualités recherchées par de nombreuses formations du championnat. Selon Foot Mercato, le Stade Rennais a pris une longueur d’avance décisive en obtenant la signature du joueur. Un coup salué en Bretagne, mais qui laisse un goût amer chez certains supporters lensois.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs réactions témoignent de la frustration ressentie après l’annonce de la probable arrivée de Soumaré chez un concurrent direct. « Pff, c’est lui qu’il fallait prendre !!! Malin, Rennes, sur ce coup-là ! », a ainsi regretté Valentin du Nord, convaincu que le joueur du Havre aurait pu apporter un vrai plus à l’effectif artésien. Même sentiment pour Yvan Sorine, qui croit que le RC Lens avait réellement une carte à jouer dans ce dossier : « J’y croyais à cette piste sous-marine ». De son côté, Ultimo Diez a pointé du doigt la stratégie du club nordiste dans les négociations : « On y était peut-être mais si Pouille a proposé 500k mois… »

Soumaré, la bonne pioche du Stade Rennais ?

Ces réactions illustrent l’intérêt que suscitait le profil de Soumaré auprès du public du RC Lens. Dans un marché où les joueurs expérimentés de Ligue 1 sont particulièrement recherchés, le Stade Rennais semble avoir réalisé une opération intéressante en s’attachant les services d’un élément qui connaît parfaitement le championnat français. Pour Franck Haise, cette arrivée s’inscrit dans la volonté de renforcer les couloirs offensifs tout en préparant l’avenir.

Avec le probable départ de Breel Embolo, le Stade Rennais avait besoin d’ajouter du dynamisme et de nouvelles solutions dans le secteur offensif. Le profil du Havrais répond précisément à cette recherche. Reste désormais à voir si Issa Soumaré confirmera sous le maillot rennais les promesses affichées au Havre. Une chose est certaine : avant même son arrivée officielle, le Sénégalais fait déjà parler de lui… et pas seulement en Bretagne.