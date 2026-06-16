Stade Rennais Mercato : Mikautadze envoyé à Rennes par l’IA !

Quel attaquant pourrait être l’énorme coup du mercato rennais ? ChatGPT a sa petite idée.

Le Stade Rennais est déjà en feu sur le marché des transferts. Le club Rouge et Noir a déjà enregistré l’arrivée libre d’Adrien Thomasson en provenance du RC Lens et aurait également bouclé celle du jeune défenseur central de Benfica, Gonçalo Oliveira. Mais les dirigeants rennais ne compteraient pas s’arrêter là et souhaiteraient notamment tenter un très gros coup en attaque, comme l’a révélé début juin le compte X @jonathan35001, insider du SRFC. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT qui pourrait se cacher derrière cet énorme coup annoncé.

L’IA pense à Mikautadze

Si le Stade Rennais souhaite réellement frapper un grand coup sur le marché des transferts, le profil de Georges Mikautadze apparaît comme l’un des plus crédibles. À 25 ans, l’international géorgien est entré dans la pleine maturité de sa carrière et a déjà démontré ses qualités dans plusieurs championnats. Capable d’évoluer en pointe comme dans un rôle plus libre autour d’un attaquant, il offrirait à Franck Haise une solution polyvalente et redoutablement efficace dans le dernier tiers du terrain.

Autre argument en faveur de cette hypothèse : Mikautadze connaît parfaitement la Ligue 1. Après avoir brillé sous les couleurs du FC Metz, il a confirmé son potentiel au plus haut niveau et possède déjà une solide expérience du football français. Son adaptation serait donc bien plus rapide que celle d’un joueur venant d’un championnat étranger, un élément souvent recherché par les clubs ambitieux qui veulent obtenir des résultats immédiats.

Enfin, son recrutement constituerait un véritable signal envoyé à la concurrence. Sans atteindre les montants démesurés des plus grosses stars européennes, Georges Mikautadze représente un joueur de premier plan, capable de faire basculer un match à lui seul. Dans un Stade Rennais qui ambitionne de retrouver durablement les places européennes, l’arrivée d’un attaquant de ce calibre correspondrait parfaitement à la définition d’un « énorme coup » sur le mercato.