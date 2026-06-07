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FRANCE

Stade Rennais Mercato : les Pinault préparent un énorme coup pour un attaquant

Par Fabien Chorlet - 7 Juin 2026, 07:00
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Arnaud Pouille et François-Henri Pinault

Le Stade Rennais voudrait tenter un énorme coup avec un attaquant lors du mercato estival.

Le Stade Rennais, qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine, compte bien se montrer ambitieux lors du mercato estival. Alors que le club breton a déjà activé plusieurs pistes afin de renforcer différents secteurs de jeu, les dirigeants rennais rêveraient également d’un renfort offensif de premier plan. « Rennes veut tenter un énorme coup pour un offensif. Pas encore eu le nom, mais ils sont prêts à mettre le paquet », a ainsi révélé le compte X @jonathan35001, réputé pour sa fiabilité concernant l’actualité du SRFC.

Qui se cache derrière cet énorme coup ?

Reste désormais à savoir quel joueur se cache derrière cette mystérieuse piste. Ces dernières semaines, plusieurs profils offensifs ont été associés au club breton. Parmi eux figurent notamment Zuriko Davitashvili (AS Saint-Étienne), Pablo Pagis (FC Lorient), Lassine Sinayoko (AJ Auxerre), Mohammed Amoura (Wolfsburg) ou encore Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen).

Toutefois, au regard de l’expression « énorme coup » employée, certains supporters rennais imaginent une cible encore plus prestigieuse. Qualifié pour la Ligue Europa et désireux de franchir un nouveau cap sous les ordres de Franck Haise, le Stade Rennais pourrait profiter de son attractivité retrouvée pour attirer un joueur de renom. Reste à voir si cette piste se concrétisera dans les prochaines semaines.

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