FC Nantes Mercato : un club de Ligue 2 va relancer un immense flop nantais

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes poursuit son opération dégraissage. Le milieu de terrain sénégalais Lamine Diack pourrait quitter une nouvelle fois les Canaris et rejoindre le Pau FC sous la forme d’un prêt.

Après plusieurs mois compliqués sur les bords de l’Erdre, Lamine Diack pourrait rapidement connaître une nouvelle destination. Selon les informations de Ouest-France, le milieu de terrain du FC Nantes est en discussions pour un prêt au Pau FC, pensionnaire de Ligue 2.

À 25 ans, le joueur sénégalais n’entre plus dans les plans nantais. De retour après un prêt au FC Sion, en Suisse, il s’entraîne actuellement avec le groupe réserve du FC Nantes, en compagnie d’autres joueurs amenés à trouver une porte de sortie. Le club cherche ainsi à alléger son effectif après sa descente en deuxième division.

Une aventure compliquée chez les Canaris

Arrivé au FC Nantes en 2023 en provenance du MKE Ankaragücü, Lamine Diack n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot jaune et vert. Son passage chez les Canaris reste marqué par un faible temps de jeu : il n’a disputé qu’une seule rencontre officielle avec l’équipe professionnelle nantaise.

Recruté avec l’objectif de renforcer l’entrejeu nantais, le milieu défensif a rapidement été envoyé en prêt pour tenter de relancer sa carrière. Il a d’abord rejoint les Colorado Rapids en MLS avant de découvrir le championnat turc avec Hatayspor.

La saison dernière, Diack avait encore été prêté, cette fois au FC Sion en Suisse, dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Un quatrième prêt pour relancer sa carrière ?

Si l’accord avec le Pau FC venait à se concrétiser, Lamine Diack connaîtrait donc une nouvelle expérience loin de Nantes. Ce serait son quatrième prêt depuis son arrivée définitive au club.

Pour le joueur, l’objectif serait clair : retrouver du temps de jeu et enfin s’inscrire dans la durée dans un projet sportif. Pour le FC Nantes, cette opération permettrait de poursuivre le remodelage d’un effectif trop large après la relégation en Ligue 2.

De son côté, Pau cherche également à renforcer son milieu de terrain avec des joueurs capables d’apporter de l’impact et de l’expérience dans un championnat très disputé.