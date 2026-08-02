FC Nantes : un ancien de l’OM se rapproche pour boucler le recrutement

Le FC Nantes avance sur la piste d’un latéral gauche afin de combler l’un des derniers manques de Michel Der Zakarian. Les Canaris discutent avec Le Havre pour Yanis Zouaoui, qui pourrait devenir la sixième recrue de l’été.

Des discussions très avancées avec Le Havre

Après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro, le FC Nantes pourrait rapidement accueillir un nouveau visage. Selon les informations de Morning Foot, qui relaie Presse Océan, les discussions avec Le Havre seraient très avancées pour Yanis Zouaoui.

Âgé de 28 ans, le défenseur franco-algérien n’a plus qu’une année de contrat avec le HAC. Formé à l’Olympique de Marseille et passé par Martigues, il a disputé 48 rencontres sous les couleurs havraises depuis son arrivée en Normandie.

Yanis Zouaoui est en route vers Nantes. Le Havre et les Canaris sont en discussions très avancées pour le transfert du latéral gauche de 28 ans. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2083838578220548474

Un profil complet, mais des limites athlétiques

Zouaoui présente de solides garanties sur le plan défensif, avec 76 % de duels remportés la saison dernière en Ligue 1. Il se distingue également par sa capacité à faire progresser le ballon, à centrer et à participer à la construction dans le dernier tiers.

Ses données athlétiques invitent toutefois à davantage de prudence. Sa vitesse maximale, son volume de courses à haute intensité et son nombre de sprints apparaissent en retrait. Sa valeur marchande est néanmoins estimée à 2,5 M€ par Transfermarkt, le plus haut niveau atteint dans sa carrière.

Le dernier manque de Der Zakarian bientôt comblé ?

En quête d’une solution supplémentaire dans le couloir gauche, Michel Der Zakarian attend encore du renfort à ce poste. Zouaoui apporterait un profil différent de celui de Nicolas Cozza et pourrait rapidement prétendre à une place importante dans la hiérarchie nantaise.

Sa connaissance de la Ligue 1 et son expérience au Havre devraient aussi limiter son temps d’adaptation. Après une préparation contrastée, conclue par un succès contre Al-Wakrah (5-1), les Canaris espèrent finaliser ce dossier avant leur reprise de la Ligue 2, programmée le 8 août face au Red Star.