FC Barcelone : l’Atlético tient la clé du gros coup offensif

Le FC Barcelone n’a pas renoncé à recruter Julián Álvarez pour en faire son futur numéro 9. Les discussions vont se poursuivre, mais les Blaugrana restent suspendus à la position de l’Atlético de Madrid.

Le Barça va encore tenter sa chance

Le dossier Julián Álvarez est encore loin d’être refermé. Interrogé par SPORT lors du Final Four de la Kings League à Milan, Fabrizio Romano a confirmé que le Barça continuait de travailler en coulisses pour attirer l’attaquant argentin.

« Ils vont tenter de recruter Julián, c’est certain. La conclusion de l’accord dépendra davantage de l’Atlético que du Barça, mais les négociations se poursuivront », a expliqué le journaliste italien. Une tendance également relayée par Foot Mercato.

L’Atlético garde la main

La volonté catalane ne suffit donc pas. Sous contrat avec les Colchoneros, Julián Álvarez possède désormais une valeur marchande estimée à 120 M€ par Transfermarkt. Arrivé à Madrid en 2024 après son passage à Manchester City, le champion du monde argentin a vu sa cote grimper régulièrement.

Le Barça attend une ouverture de l’Atlético, qui demeure maître du calendrier et des conditions d’une éventuelle opération. Il s’agit du principal obstacle pour un club catalan qui avait déjà reçu la réponse de Julián Álvarez à son intérêt.

Un secteur offensif toujours en chantier

En parallèle, le mercato offensif barcelonais pourrait aussi être animé par le dossier Ferran Torres. L’international espagnol se sentirait sous-estimé en Catalogne, tandis qu’une opération avec le PSG serait facilitée en cas d’accord entre les deux clubs.

Ferran Torres se sentirait sous-estimé à Barcelone. Si le PSG et le Barça trouvent un accord, l’opération serait grandement facilitée. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083542197824061908

Le FC Barcelone garde néanmoins Julián Álvarez parmi ses priorités pour renforcer la pointe de son attaque. Les prochains échanges devront surtout permettre de savoir si l’Atlético est disposé à ouvrir réellement la porte à son avant-centre de 26 ans.