PSG, FC Barcelone : le Barça réclame 55 M€ et lance le bras de fer !

Ferran Torres aurait décidé de quitter le FC Barcelone pour retrouver Luis Enrique au PSG. Le club catalan ne compte toutefois pas brader son attaquant espagnol et entend récupérer au moins son investissement initial.

Ferran Torres veut retrouver Luis Enrique

Le dossier Ferran Torres prend de l’épaisseur. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international espagnol a fait savoir à son entourage et à plusieurs joueurs du vestiaire catalan qu’il souhaitait rejoindre le PSG. Il aimerait notamment retravailler avec Luis Enrique, son ancien sélectionneur avec la Roja.

Auteur de 16 buts et 2 passes décisives en 33 rencontres de Liga la saison dernière, le joueur formé à Valence ne se sentirait pas considéré à sa juste valeur par ses dirigeants. Les discussions autour d’une prolongation n’auraient pas non plus débouché sur une véritable revalorisation salariale, ce qui renforcerait ses envies de départ du Barça.

Une opération facilitée par la volonté du joueur

La position de Ferran Torres pourrait peser dans les négociations. Le FC Barcelone n’avait initialement pas prévu de vendre son attaquant, apprécié en interne, mais une demande claire de départ serait susceptible de rebattre les cartes.

Ferran Torres se sent sous-estimé à Barcelone. Si le PSG et le Barça trouvent un accord, l’opération serait grandement facilitée. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083542197824061908

Les deux clubs doivent désormais entrer dans le vif du sujet. Paris dispose de la volonté du joueur, mais doit encore répondre aux exigences financières des Blaugranas.

Le Barça attend au moins 55 M€

D’après les informations relayées par Foot Mercato, le Barça a revu ses prétentions et souhaite récupérer au minimum les 55 millions d’euros investis pour recruter Ferran Torres. La direction catalane veut profiter d’un marché favorable aux joueurs offensifs pour renflouer ses caisses.

Une vente poserait néanmoins la question de son remplacement. Le FC Barcelone cherche déjà un attaquant depuis le départ de Robert Lewandowski et ne voudra pas affaiblir davantage son secteur offensif. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir : le prix fixé pour Ferran Torres constitue désormais la base du bras de fer.