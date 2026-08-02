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FRANCE

OL : après sa grave blessure, Liana Joseph revient bousculer la hiérarchie

Par Wladimir DELCROS - 2 Août 2026, 08:10
OL : après sa grave blessure, Liana Joseph revient bousculer la hiérarchie

Victime d’une rupture du ligament croisé en octobre 2025, Liana Joseph participe pleinement à la préparation de l’OL Lyonnes. À 19 ans, l’attaquante entend reprendre sa progression et se mêler à la concurrence en pointe.

Un élan brutalement stoppé à Arsenal

Liana Joseph avait parfaitement lancé sa saison avec quatre buts en cinq rencontres. Son ascension s’est toutefois interrompue début octobre 2025, lors d’un match de Ligue des champions sur la pelouse d’Arsenal.

Pour sa première apparition en Coupe d’Europe, la jeune attaquante est entrée en jeu avant d’être victime d’une rupture du ligament croisé. Opérée dans la foulée, elle a ensuite traversé de longs mois de rééducation puis de réathlétisation.

Joseph retrouve enfin le groupe

Aperçue avec le ballon fin mai, juste avant la finale de Première Ligue, la Lyonnaise a franchi une nouvelle étape cet été. Elle suit désormais les mêmes séances que ses coéquipières depuis le début de la présaison. Vendredi, elle a également participé aux selfies et aux autographes avec les supporters présents à l’entraînement.

Comme le souligne Olympique-et-Lyonnais, la pépite lyonnaise peut à nouveau s’exprimer sur le terrain après cette longue période loin de la compétition.

Un contexte agité en coulisses à l’OL

Ce retour intervient alors que l’environnement institutionnel lyonnais reste animé. D’après ActuL1, John Textor réclame près de 347 M€ à Michele Kang dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée en Floride.

Hegerberg et Katoto comme concurrentes

Sur le plan sportif, Liana Joseph repart là où elle s’était arrêtée. Elle doit se faire une place face à Ada Hegerberg et Marie-Antoinette Katoto, deux références à son poste. Sa préparation doit lui permettre de retrouver du rythme et de rattraper une partie du temps perdu.

L’OL Lyonnes lui a déjà témoigné sa confiance en prolongeant son contrat jusqu’en 2029 en janvier dernier. Après avoir franchi l’étape la plus difficile, Joseph peut désormais se concentrer sur son prochain objectif : retrouver la compétition.

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