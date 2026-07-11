PSG Mercato : le prix de Ferran Torres fixé par le Barça ?

Le PSG connaîtrait désormais le montant à débourser pour recruter Ferran Torres.

Comme nous vous l’avons relayé en début de journée, l’attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, se dirigerait vers un départ au Paris Saint-Germain. Selon Sky Sport et le compte X @PSGInside_Actu, l’international espagnol aurait donné son feu vert pour rejoindre la capitale française et aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le double champion d’Europe en titre.

Ferran Torres au PSG contre 50 M€ ?

Reste désormais au PSG à trouver un accord avec le Barça sur les modalités du transfert. Selon plusieurs rumeurs en provenance d’Espagne, le club blaugrana pourrait réclamer un montant avoisinant les 50 millions d’euros pour laisser partir le joueur formé à Valence, soit sa valorisation actuelle sur Transfermarkt.

Pour rappel, Ferran Torres avait été recruté par le FC Barcelone en janvier 2022 en provenance de Manchester City contre 55 millions d’euros. Reste à savoir si le PSG parviendra à faire baisser ce montant, alors que l’attaquant espagnol de 26 ans n’est plus sous contrat que jusqu’en juin 2027 avec le club catalan.