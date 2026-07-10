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FRANCE

FC Barcelone : les pistes du Barça pour le mercato estival

Par Fabien Chorlet - 10 Juil 2026, 20:00
Joan Laporta et Hansi Flick

Voici en images les pistes étudiées par le FC Barcelone en vue du mercato estival.

Après avoir claqué 80 millions d’euros pour s’offrir Anthony Gordon en provenance de Newcastle, et l’arrivée proche de Karim Adeyemi, le FC Barcelone devrait encore recruter lors du mercato estival et viserait des renforts à chaque ligne, avec une priorité clairement identifiée : recruter Julián Álvarez. En plus de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, tour d’horizon en images des principales pistes estivales du Barça.

Toutes les pistes estivales du Barça

João Cancelo (latéral droit, Al-Hilal)
Josko Gvardiol (défenseur central, Manchester City)
Ayyoub Bouaddi (milieu relayeur, LOSC)
Neil El Aynaoui (AS Roma, milieu relayeur)
Christ Inao Oulaï (milieu relayeur, Trabzonspor)
Bradley Barcola (ailier gauche, PSG)
Matias Fernandez-Pardo (ailier gauche, LOSC)
Julian Alvarez (avant-centre, Atlético Madrid)
Harry Kane (avant-centre, Bayern Munich)
Eli Junior Kroupi (avant-centre, Bournemouth)
Mikel Oyarzabal (avant-centre, Real Sociedad)
Folarin Balogun (avant-centre, AS Monaco)
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