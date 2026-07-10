FC Barcelone : les pistes du Barça pour le mercato estival

Voici en images les pistes étudiées par le FC Barcelone en vue du mercato estival.
Après avoir claqué 80 millions d’euros pour s’offrir Anthony Gordon en provenance de Newcastle, et l’arrivée proche de Karim Adeyemi, le FC Barcelone devrait encore recruter lors du mercato estival et viserait des renforts à chaque ligne, avec une priorité clairement identifiée : recruter Julián Álvarez. En plus de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, tour d’horizon en images des principales pistes estivales du Barça.