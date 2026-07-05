Stade Rennais Mercato : Rennes prêt à tenter un énorme coup à 30 M€ au FC Barcelone ?

À la recherche de renforts dans l’entrejeu, le Stade Rennais suivrait avec attention la situation de Marc Casadó, milieu du FC Barcelone.

Le Stade Rennais pourrait bien créer la surprise sur le marché des transferts. Selon le site Fichajes, le club breton s’est positionné sur Marc Casadó, milieu défensif de 22 ans formé au FC Barcelone, dont l’avenir en Catalogne semble de plus en plus incertain.

Si l’AC Milan apparaît aujourd’hui comme le favori du dossier, Rennes aurait également manifesté un intérêt concret pour le jeune international espagnol, convaincu que son profil correspond parfaitement au projet sportif mis en place pour les prochaines saisons.

Réputé pour son intelligence tactique, son agressivité à la récupération et sa qualité de relance, Marc Casadó possède un profil particulièrement recherché sur le marché. Formé à La Masia, il est capable d’évoluer devant la défense tout en apportant une vraie maîtrise technique dans la première relance. Le Stade Rennais verrait en lui un joueur capable d’apporter de l’équilibre au milieu de terrain tout en conservant une importante marge de progression.

Rennes peut lui offrir ce que Barcelone ne garantit plus

L’un des principaux arguments rennais réside dans le temps de jeu. Au FC Barcelone, la concurrence au milieu de terrain reste particulièrement dense et les perspectives de titularisation régulière de Marc Casadó se sont réduites (34 matchs joués dont 15 titularisations la saison passée).

À Rennes, le scénario serait différent. Le club pourrait lui offrir un rôle plus important dès son arrivée, avec la possibilité de s’imposer rapidement comme un élément clé de l’entrejeu. Un aspect qui pèserait fortement dans la réflexion du joueur, davantage attiré par un projet sportif cohérent que par un simple transfert prestigieux.

Un dossier à 30 millions d’euros

Pour le moment, aucune négociation n’a été officialisée entre les différentes parties. Le FC Barcelone reste à l’écoute des offres et espère récupérer une indemnité de 30 millions d’euros pour un joueur issu de son centre de formation. Un prix peut-être un peu trop élevé pour le SRFC, qui va déjà miser énormément sur Mayenda et Cresswell.

Le Stade Rennais, lui, avance plus discrètement mais dispose d’un argument non négligeable : offrir à Marc Casadó un environnement où il pourrait franchir un nouveau cap dans sa carrière avec des responsabilités importantes dès sa première saison. Reste désormais à savoir si cette promesse suffira à convaincre le milieu catalan de privilégier la Bretagne plutôt que la Serie A.